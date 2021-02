PASO 2021: ¿qué sabe Juntos por el Cambio sobre la puesta en marcha?

Mientras continúa la incertidumbre respecto de la realización o no de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), hablamos con Sebastián García de Luca, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Dijo que a su entender el Gobierno Nacional está haciendo especulación política respecto de esta elección que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno.

De Luca aseguró en el aire de No Tan Millennials que desde su espacio político siempre han estado a favor de las PASO, "nunca tuvimos dudas sobre el procedimiento. Sí hemos hecho y presentado, cuando fui viceministro del interior de Macri, el proyecto boleta única, que se aprobó en Diputados pero no en Senadores".

Sobre la posibilidad de que este año no se realicen las elecciones intermedias, el legislador de Juntos por el Cambio opinó que "no hay ámbito en Argentina para andar cambiando las reglas, menos de un momento a otro y por especulación política".

De todos modos, se quejó de que aún no haya una opinión concreta del Gobierno sobre este tema. Haciendo un poco de historia, sobre la gestión de Macri, dijo: "Nosotros fuimos al Congreso, presentamos una reforma, propusimos abaratar costos con la boleta única. Planteamos una salida, que se usa en Córdoba y en Santa Fe, donde en un solo papel ponés qué candidato te parece. Así eliminás gastos de fiscales, viandas, papeles, boletas y que nadie le roba la boleta a nadie".

¿Por qué la oposición entiende que el gobierno quiere postergar las PASO?

"Los legisladores dicen una cosa, los gobernadores otra. Aparece Ginés González García y se contradice cuando asegura que en agosto estará toda la población de más de 18 vacunada, pero por otro lado comenta que por la segunda ola probablemente no se harían las PASO. No hay claridad como para saber qué tenemos que discutir", se quejó De Luca.

En aquel sentido, dijo que "parece un conjunto de opiniones, que huele más a querer sacar las PASO para que no podamos dirimir nuestras diferencias en Cambiemos, es decir, que parece una idea para dividir a la oposición, o para especular en llegar con la vacunación que a un planteo serio, maduro y concreto. Si fuera por ejemplo un tema económico, bueno, proponemos la boleta única y ahí sí ahorrar mucha plata".

¿Creen que la democracia es más importante que el eventual riesgo de una segunda ola?, le preguntamos al legislador, quien aseguró: "No. Nosotros no tenemos una posición talibana de defender esto existiendo un riesgo sanitario. Pero creemos que no hay una mínima certidumbre sobre qué podemos planificar de acá a agosto", concluyó De Luca.