¿Cómo saber si te están robando la cuenta de WhatsApp?

Más de una vez llega a nuestro teléfono un mensaje sospechoso. Las estafas virtuales y el robo de información a través de las redes sociales y servicios de mensajería están a la orden del día. El incremento de estos delitos viene aparejado a un perfeccionamiento de herramientas cada vez más sofisticadas con las que cuentan los perpetradores.

Por otra parte nadie queda exento de esta problemática ya que dependemos en buena medida de los dispositivos electrónicos para llevar nuestra vida personal y laboral a cabo. Por lo que cabe preguntarse cómo podemos proteger mejor nuestra información.

En estos días se hizo viral una forma de estafa a través de WhatsApp en la que llega un mensaje de un contacto propio o aparentemente de la misma plataforma solicitando un código de 6 dígitos. Se trata de una forma de apropiarse de la cuenta de whatsapp con toda la información personal y de nuestra lista de contactos que esto conlleva.

Desde MDZ Radio hablamos con un especialista en ciberseguridad para que nos brinde una guía completa de protección. Emiliano Piscitelli, CEO de Buy Goo, aportó en No cantes victoria algunos criterios básicos para la gestión de cuentas y contraseñas.

La modalidad de robo de cuentas de whatsapp lleva un par de años. ¿En qué consiste? Básicamente llega un mensaje del "soporte de whatsapp" diciendo que mandaron un código "por error" o de un contacto de nuestra agenda diciendo "se me perdió el teléfono, necesito recuperarlo. Por favor mandame el código que te envié". Allí explica el especialista "lo que estamos haciendo es como cuando nos damos de alta y nos llega un código para hacerlo, es lo mismo. Lo que hacen los ciberdelincuentes con ese número es activar la cuenta en otro dispositivo". De esta manera quedás sin acceso a tu whatsapp. Algunos de los objetivos de este robo de información son "extorsionarte para pedirte dinero por la cuenta o simplemente captar a otros".

En otros casos, cuando se trata de una figura pública o con mucha exposición este ciberdelito persigue el fin de amedrentar o generar problemas en distintos grupos. Además "se descargan los backups de la nube con los videos, fotos o audios".

Pasos a seguir si fuiste víctima del robo de tu cuenta:

Registrate en WhatsApp con tu número de teléfono y verifica el número al ingresar el código de seis dígitos que recibas por SMS.

Una vez que ingreses el código de seis dígitos enviado por SMS, la sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará automáticamente.

También es posible que se te pida ingresar un código de verificación en dos pasos. Si no sabes ese código, es posible que la persona con acceso a tu cuenta haya activado la verificación en dos pasos. En ese caso, debes esperar siete días para poder verificar tu número sin el código de verificación en dos pasos. Independientemente de si sabés el código de verificación en dos pasos o no, la sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará en cuanto ingreses el código de seis dígitos enviado por SMS.

Importante: Si tienes acceso a tu cuenta y sospechas que alguien más la está usando mediante WhatsApp Web/Escritorio, te recomendamos cerrar las sesiones en todas la computadoras desde tu teléfono.

A fin de proteger tu cuenta, WhatsApp te notificará cuando alguien intente registrar una cuenta de WhatsApp con tu número de teléfono.

Entre las recomendaciones generales de ciberseguridad que brindó Emiliano Piscitelli hay dos que aplican en muchas de las estafas actuales. Primero no olvidar nunca que "los bancos no se comunican con vos bajo ningún concepto". Y luego, cuando llega un mensaje que sospechamos no viene del remitente que figura allí, "se debe llamar inmediatamente a ese contacto antes de dar click en cualquier lado".

Escuchá la nota completa acá.