¿Hay un plan para lograr la impunidad de Cristina Kirchner?

En No Tan Millennials hablamos con Daniel Sabsay, quien es abogado constitucionalista. En primer lugar dialogamos sobre la extinción de dominio y dijo que Mendoza es una provincia que da un "verdadero ejemplo de constitucionalidad", luego también detalló las modificaciones en el Código Procesal Penal Federal que, a su entender, sólo buscar favorecer a Cristina Kirchner con sus procesos judiciales.

Mendoza con Ficha Limpia y pionera en Extinción de Dominio

Para Sabsay, la extinción de dominio, condena que recibió recientemente en nuestra provincia el exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, y que lo obliga a devolver bienes porque no supo detallar con qué dinero los compró, "es una herramienta extraordinaria en la lucha contra la corrupción".

Además, dijo que "más allá de que se llega o no a demostrar que hubo un delito, sí se sabe que no pudo probar que los bienes fueron bien habidos. Por lo tanto no hay tiempo que perder, eso debe volver a donde nunca debió salir, que es a la comunidad. Evidentemente debe haber hecho maniobras non sanctas por las cuales consiguió ese dinero de manera ilícita", completó.

Ante eso, el letrado celebró: "Aleluya que vuestra provincia es avanzada en dos temas, uno es Ficha Limpia, para que los corruptos no sean electos, y otro es la extinción de dominio, que es importantísimo. Mendoza es un verdadero ejemplo de constitucionalidad".

Las modificaciones al Código Procesal Penal Federal

¿Las modificaciones en el CPP Federal podrían garantizar que muchos acusados de corrupción no estén presos hasta que esa sentencia no quede firme por la Corte Suprema?, le preguntamos al entrevistado, quien respondió: "No exactamente". Y detalló en primer lugar que "eso debió ser sancionado por el Congreso, no se le puede ocurrir a un grupo de legisladores desde una comisión, y porque son el oficialismo, poner en vigencia una partecita de un Código Penal. Vamos mal".

Para Sabsay aquello "quiere decir que el órgano colegiado ya no es más colegiado, sino que está integrado por grupitos, como feudos. Ya es un disparate". Eso en cuanto a las formas, pero en cuanto al contenido, comentó que "se establece que toda sentencia firme puede ser revisada, lo cual no es nuevo. Lo que pasa es que ahí se determina que puede ser revisada por camaristas de casación penal de modo definitivo".

Aquello fue definido por el constitucionalista como "una locura". "El Poder Judicial de la Nación está integrado por la Corte Suprema de la Nación y demás tribunales inferiores, que el Congreso de la Nación estableciere. Por lo tanto, como son inferiores, la última palabra siempre la tiene la Corte Suprema, no podemos poner por encima de ella a un tribunal inferior, que serían esos camaristas federales penales que serían sorteados para que decidan si una sentencia de la Corte firme es o no válida", comentó.

"El objetivo de esto es la impunidad, está hecho para favorecer a los corruptos", opinó Sabsay, pero alivianó el tema asegurando que si un Tribunal inferior fuera en contra de lo que decide la Corte, "eso sería recurrido ante la Corte Suprema y no tengo dudas de que esta lo anularía".

"Este es un eslabón más en el plan del Gobierno, desde que asumió, para lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, su familia y sus adláteres, es una carrera que no cesa. Aún no ha tenido casi éxito, pero cada día desempolvan alguna artimaña nueva para tratar de llegar a la impunidad", opinó y concluyó: "El presidente dijo que le molestaba que la Corte Suprema fuera independiente autónoma, es una evidencia suficiente para una causal de juicio político porque quiere decir que no conoce los condimentos de la Constitución y no está dispuesto a respetar las decisiones de la Corte. Después sale esto, ¡qué casualidad!".