Dólar: ¿cuánto va a subir realmente este año?

El ministro de economía, Martín Guzmán, dio una charla ayer en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Tucumán y dijo que espera que el dólar mayorista, que es el que administra el Banco Central, suba un 25% este año. ¿Cómo hay que entender esas declaraciones?, le preguntamos al periodista y economista, Carlos Burgueño.

Para Burgueño, no es factible una suba del 25%, "si lo hace habría retraso cambiario y el ministro también lo sabe", dijo el columnista en el aire de MDZ Radio. Pero, a su entender, sí es cierto que no se va a devaluar.

"Es el momento previo a la liquidación de divisas de parte del campo, los sojeros se tienen que convencer de que no habrá un shock devaluatorio. Entonces entre marzo y fines de mayo habrá una época de liquidación de dólares", contó el economista. Para eso, "Guzmán quiere convencer de que no habrá devaluación, en todo caso atraso cambiario, algo que los va a perjudicar. Yo inscribo las declaraciones en ese contexto y no mucho más", completó.

Además, el periodista citó un análisis que publicaron ayer en Infobae sobre que se agrande la brecha cambiaria, que hasta ahora el Banco Central la tenía controlada. A partir de que se retrase el dólar oficial, es decir que no haya una devaluación en el oficial que acompañe la inflación.

En referencia a lo anterior, Burgueño dijo: "Creo que ese es un tema, a partir del dólar futuro que refiere siempre al oficial, o en realidad al mayorista. No ve el mercado una devaluación del mayorista de acá a fin de año o por lo menos a septiembre. Ese es un mensaje muy claro que Guzmán le está mandando a los operadores económicos, en general". "Es 'el' mensaje y digo más, será así. No es una especulación, no habrá una mega devaluación por lo menos de acá al período sojero", concluyó.