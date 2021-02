Según el abogado de la familia: ¿cómo fueron los días previos a la decisión del Morro?

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Gumer Pérez, abogado de la familia de Santiago "Morro" García. Nos contó cómo fueron los días previos a la muerte del futbolista y por qué sorprendió tanto a sus cercanos esta decisión. Adelantó detalles que desconciertan aún más.

Según Pérez, el Morro García le había transmitido a sus allegados, especialmente a su madre, la tirantez con la dirigencia del club Godoy Cruz que no quería seguir contando con él, pese a que tenía una relación contractual hasta el 30 de junio de este año.

"El lunes habló con su mamá y le dijo que el viernes estaría en Uruguay y el miércoles le prometió lo mismo a su hija", contó. "Algo ocurrió entre la llamada a la mamá el lunes, a su hija el miércoles y el fallecimiento, que fue en la madrugada del día jueves. Algo hubo que desencadenó esta decisión del Morro, y eso es lo que queremos saber", completó el entrevistado.

El letrado aprovechó el aire de MDZ radio para desmentir que el futbolista no pudiera ver a su hija: "Eso es absolutamente falso. Tenía una relación fluida con la madre de la pequeña, a pesar de estar separados". Lo que sucedía es que no podía viajar a Uruguay por las restricciones de ingreso que tuvo el país durante la pandemia.

Claudia García, la mamá del Morro.

Más detalles que aporta la familia

Pérez dijo que el Morro "estaba en tratamiento terapéutico semanal y el especialista que lo atendía lo derivó a un psiquiatra, quien le recetó una medicación que estaba tomando". Según el letrado, el psicólogo del club Godoy Cruz Antonio Tomba fue el que le recomendó un proceso terapéutico.

Respecto del suicidio de García, Pérez expresó que "son decisiones que cuando las personas las toman evidentemente algo 'le hizo un clic' y decidió que no podría seguir adelante con eso". "Hoy la vida de todos nosotros pasa por los celulares, que son la caja negra de las personas. Así que en su teléfono está la principal atención de la fiscalía. Algo pasó en esta muerte violenta", completó.

Justamente por ello es que, según el letrado, "la familia me ha pedido que llevemos esto hasta las últimas consecuencias. La situación sorprendió a todos, porque fue una decisión que tomó una persona a los 30 años, que no tenía un conflicto intrafamiliar con nadie y que tenía una hija de 6 años, que hasta hoy le pregunta a la madre por qué el papá demora tanto en llegar".

García comentó que Uruguay tiene una alta tasa de suicidios y que "el Morro venía de atravesar un covid, estaba en esta situación depresiva, lejos de sus afectos, no podía ejercer el trabajo por el cual se fue de su país y tenía incertidumbre sobre su futuro profesional. Eso evidentemente habría generado un ruido dentro suyo".

¿Cómo accedió al arma?

"Eso lo tiene que determinar la investigación", dijo el abogado, quien aseguró que "la familia me dice que nunca manejó armas. Ni la mamá ni la ex, según me contaron, alguna vez lo vieron con una", insistió.

Recordemos que la causa está caratulada como "suicidio", en caso de que se termine que hubo "instigación al suicidio", se cambiará la calificación y se continuará el proceso judicial contra los responsables, de lo contrario se archivará y "luego la familia podría iniciar otras acciones legales", aseguró Pérez.

"Ríos está haciendo un trabajo profesional y minucioso en cuanto a la recolección de pruebas y evidencias", rescató el letrado respecto de la investigación que se lleva adelante en nuestra provincia.