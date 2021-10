A qué se debe el faltante de botellas que complica a los bodegueros

El bodeguero José "Pepe" Zuccardi explicó los motivos por los que faltan botellas para el embotellado de vinos en Mendoza. Esto complica la exportación y el consumo interno, pero aseguró que poco a poco están llegando soluciones.

Zuccardi confirmó que hay un problema de abastecimiento de botellas en la industria, "que venía de antes, porque la pandemia significó pérdida de productividad en la cristalería, y esto se agravó con el incendio de la cristalería mendocina Verallia de hace unas semanas atrás. Eso complicó una situación que ya venía complicada, así que estamos trabajando para intentar resolver este tema".

"La pandemia ralentizó algunas actividades, no sólo a nivel local, sino en el mundo. La industria del vidrio perdió eficiencia, se manejaban con stock muy grandes, los consumieron y la producción les bajó mucho por los aislamientos del personal, ya que tienen personal muy específico", continuó relatando el bodeguero.

José "Pepe" Zuccardi.

Sumado a eso, José Zuccardi mencionó que con la pandemia creció el consumo doméstico y que este año tienen mayores exportaciones también de vinos embotellados.

De todos modos, dijo que "la otra cristalería de Mendoza, Cattorini, está poniendo en marcha un nuevo horno que garantizará la semana que viene 500 mil botellas diarias más de las que se vienen produciendo. Esperamos que eso atenúe el tema. También el Gobierno de la provincia ha intentado hacer una serie de exportaciones para paliar el déficit".

Finalmente, en No Tan Millennials, por MDZ Radio, aprovecharon la entrevista para preguntarle a Zuccardi su opinión sobre las personas que están dejando el país para irse a vivir al exterior: "Yo creo que Argentina es un gran país y si no es mejor es porque nosotros no lo somos. Entiendo que emigre quien no tiene trabajo, pero la que lo tiene se debe quedar a mejorar su país. Uno no tiene que hablar mal del lugar donde vive, sino trabajar y hacer lo que tiene que hacer para que esté mejor".