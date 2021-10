Por qué el viaje de egresados que propone Axel Kicillof es "engañoso"

A partir de la polémica medida que anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre subsidiar viajes de egresados para jóvenes que cursan el último año de la escuela secundaria en el sistema público y privado, en No Tan Millennials surgió el interrogante: ¿Cuán importante es esta experiencia para los jóvenes? La encargada de responder fue la psicopedagoga María Pía Del Castillo.

"Es importantísimo cerrar un ciclo, pero primero hay que transitarlo. Acá estamos cayendo en la trampa de confundir las cosas. Es importante y una experiencia enriquecedora, pero estamos invirtiendo las prioridades. La etapa es la enriquecedora y la que me lleva a ese fin de ciclo", comenzó diciendo la especialista.

De lo contrario, dijo Del Castillo, el mensaje para los chicos es contradictorio. "Lo que necesita un adolescente es poder tener su propio proyecto de vida. No les estamos brindando esa posibilidad porque no han vivido la etapa anterior, porque cuando tenés chicos que no acceden a la secundaria y que no pueden terminar este ciclo, proponer esto es tramposo. Caemos en la discusión absurda de si el viaje de egresados es bueno o no. Claro que lo es, pero habiendo transitado el ciclo", insistió.

Por otro lado, la entrevistada destacó que la escuela secundaria es muy valiosa, "no sólo en cuanto a la adquisición del conocimientos, sino también en la preparación para salir al mundo adulto, laboral, para elegir un oficio o una profesión, para crear un proyecto de vida. Invertir los tiempos, es muy nocivo".

Finalmente, sobre la medida de Kicillof, Del Castillo esgrimió: "Entiendo y comparto el enojo (por los subsidios a los viajes de egresados), porque en la provincia de Buenos Aires 7 de cada 10 chicos no comen. Hace 2 años que los niños y jóvenes no van a la escuela presencial, hemos perdido 1 millón y medio de chicos en la escuela formal. Empecemos por la prioridad: la escuela es importante".