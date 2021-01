¡Para todos los gustos! Variadito de series y películas recomendadas

El año empezó con algunos nuevos títulos como Bridgerton, el drama romántico que cautivó a todos los amantes de las series históricas. Además llegaron las temporadas finales de Vikingos, El Mundo Oculto de Sabrina, y por supuesto, la imparable Cobra Kai, con su tercera temporada.

Pero más allá de lo que es tendencia, las plataformas ofrecen gran variedad de títulos para ver, acá las recomendadas.

Series

Lupin (Netflix)



Uno de los estrenos que llegó este fin de semana a la plataforma de Netflix es Lupin, una producción francesa basada en Arsene Lupin, el popular personaje creado por el escritor Maurice Leblanc, pero con una vuelta de tuerca contemporánea.



La ficción tiene de protagonizada a Assane Diop (Omar Sy), un hombre que carga a cuestas con la injusta muerte de su padre cuando era tan solo un niño. En busca de respuestas y justicia, Assane se muestra como un ladrón de guante blanco que roba con elegancia y astucia que le permitirá acercarse a la verdad.



Dónde verla: Netflix

Duración: 1 temporada - 10 episodios

Los Visitantes (HBO)



Esta ficción es la primera producción nórdica de HBO que se las ingenia para mezclar el género policial con la ciencia ficción. Beforeigners transcurre en Oslo, la capital noruega en donde un extraño fenómeno tiene lugar: de pronto personas provenientes de distintas épocas comienzan a aparecer en la actualidad. De esa forma nos encontramos con vikingos, cavernícolas, y gente salida del siglo XIX.



Algunos años pasan desde ese peculiar fenómeno, hasta que un asesinato arroja las primeras pistas del extraño e inexplicable suceso.



Dónde verla: HBO

Duración: 1 temporada - 6 episodios

History of Swear Words (Netflix)



El actor Nicolas Cage se carga al hombro esta docu-serie que hace un recorrido a través de la historia de las malas palabras de la lengua inglesa.

A lo largo de 6 episodios cortos y con mucho ritmo, Cage desentraña no solo la historia y la evolución de algunos de los términos más usados en la actualidad, sino que nos acerca al uso del lenguaje.



Dónde verla: Netflix

Duración: 1 temporada - 6 episodios

Películas

Fragmentos de una mujer (Netflix)

Una de las producciones originales de la plataforma es Pieces of a Woman, la película protagonizada por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf.



Este drama cuenta la historia de una mujer que decide tener un parto en casa, que luego se complica y termina en tragedia.

La cinta producida por Martin Scorsese, explora con profundidad temas como la maternidad, el duelo, la muerte de un hijo y la relación de pareja, y el cómo se sigue después de semejante pérdida.



Uno de los puntos fuertes es la actuación de Kirby, conocida por haber retratado a la Princesa Margarita en las primeras temporadas de The Crown. La actriz no solo ha sido elogiada por su interpretación, sino que fue galardonada con la Copa Volpi a la Mejor Actriz en el último Festival de Venecia, donde la película fue nominada al León de Oro.



La Madre del Blues (Netflix)



Otro de los largometrajes destacados de la plataforma es Ma Rainey's Black Bottom, la biopic basada en la novela homónima de August Wilson.



La cinta cuenta la historia de la reconocida cantante de blues Ma Rainey, interpretada por la ganadora del Oscar, Viola Davis. La película transcurre en Chicago en 1920, durante una sesión de grabación junto a su banda, donde entabla una dura pelea con su manager y producción.



Además de contar con la música como gran protagonista, esta producción destaca por las grandes actuaciones de su elenco. Especialmente por la de Davis y Chadwick Boseman. El actor, que falleció en agosto del año pasado, era conocido por dar vida al personaje de Pantera Negra en las películas de Marvel, y su actuación en este filme fue su último trabajo.



Soul (Disney+)



Otra de las recomendadas de esta lista es Soul, la última película de Pixar dirigida por Pete Docter, el gran director de la factoría de animación que dio vida a varios clásicos como Monsters Inc., Up, Intensamente, entre otros.



La historia tiene de protagonista a Joe Gardner, un profesor de música en la búsqueda constante de su pasión, que un día sufre un accidente y cuya alma es enviada fuera de su cuerpo y que hará lo imposible por volver a la vida, no sin la ayuda de un alma infantil que le dejará alguna que otra lección de vida.



Pixar se ha lucido con su última apuesta que no solo nos deslumbra con una animación increíble, una bella banda sonora y un valioso mensaje, más destinado a los adultos que a cualquiera de su público infantil.