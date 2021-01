Toque de queda sanitario: todos los rubros que se verán afectados

Ante el acelerado avance de casos de coronavirus en el país, y lejos de la tregua que prometía el verano, el gobierno nacional evalúa aplicar un toque de queda sanitario federal de 23 a 6 hs. Por eso, ayer hubo una reunión virtual entre el Presidente y los gobernadores.

¿Cómo afectaría esto a la economía?, ¿el país está en condiciones económicas de volverse a permitir un cierre de actividades?, esto se lo preguntamos a nuestro columnista, Carlos Burgueño. "Las restricciones no van a alcanzar a la actividad económica, es decir industriales, comercio, etc. Se busca que la actividad económica no se vea afectada, por lo menos con trabas directas, lo cual es una buena decisión", explicó.

En aquel sentido el economista dijo que ante un toque de queda sanitario "claramente si las restricciones son a la actividad nocturna y si se confirma que no habrá actividad de 23 a 6 hs, hay un rubro que se verá afectado, hablamos de la gastronomía y el turismo". Sin embargo, sentenció que "si este es el precio que hay que pagar para empezar a controlar otra vez la situación, habrá que aceptarlo".

Hay otro asunto que también se debe tener en cuenta y son las restricciones al transporte público. Una propuesta del Presidente es volver a que solo puedan usarlo los trabajadores esenciales, "eso también va a afectar, porque habrá algunos rubros que volverán a frenarse, como el servicio doméstico, el cuidado de niños y todos los vinculados a las tareas en hogares". "Esperemos que no sea por mucho tiempo, pero es inevitable que haya algún tipo de caída en la actividad en esos sectores", concluyó Burgueño.

Finalmente, el economista comentó que a nivel sanitario, "la situación está tan complicada, al menos acá en Capital y Gran Bs As, por lo que medidas hay que tomar. Hay que pasar el primer trimestre del año conteniendo la situación, con la esperanza de que ya en abril o mayo la vacuna esté empezando a dar resultados", finalizó Burgueño.