Segunda dosis: buscan combinar la Sputnik V con la de Astrazeneca

En el programa Días de Enero, los conductores Mariano Bustos y Laura Prudencio entrevistaron a Mario Lozano, bioquímico, virólogo e investigador del CONICET. Entre otros temas, el especialista contó que de momento quien se aplique una vacuna deberá ponerse la segunda dosis con la misma, pero hay un avanzado estudio para saber si es posible combinar la Sputnik V con la de Oxford.

¿Se puede aplicar primero una dosis de una vacuna y, ante el faltante de la segunda, colocar otra?, le preguntamos a Lozano, quien explicó que de momento lo que se conoce es que cada vacuna está preparada para garantizar el porcentaje de protección según su propio protocolo. "No está comprobado si se pueden combinar".

De todos modos, el virólogo contó que "el laboratorio inglés que está produciendo la vacuna Oxford-Astrazeneca, que es una de las más avanzadas, tiene un protocolo con el laboratorio Gamaleya, que es donde están produciendo la vacuna Sputnik V, para probar si una primera dosis de la vacuna de Astrazeneca sumada a una segunda dosis de la Sputnik V es adecuada para proteger".

Lozano dijo que aquel protocolo, que ya está en fase tres, arrojará resultados entre marzo y abril. Si los mismo son positivos, "ahí sí se podría combinar una dosis de la vacuna de Oxford y la segunda de la vacuna rusa".

Finalmente, el especialista explicó que la inmunidad de las vacunas aún no se conoce en ningún caso, "esperamos que la protección dure alrededor de los 2 años, pero no lo podemos saber hasta que no pase ese tiempo de la enfermedad en la tierra", afirmó.