¿Qué hay detrás del nuevo aumento a los combustibles?

Durante esta madrugada se conoció que YPF aumentó un 2,9% los combustibles. Según informó la petrolera, el motivo de la suba es el traslado a los surtidores del incremento de los biocombustibles autorizados por el Gobierno nacional. Sobre esta decisión hablamos con el economista Carlos Burgueño.

En primer lugar, Burgueño explicó que esta medida no fue anunciada con anticipación porque "el gobierno no quiere colas en las estaciones de servicio". El motivo de esto es lisa y llanamente que "la foto de las personas en largas filas para cargar nafta es impopular".

El especialista explicó que para que el aumento de los combustibles se traslade a un punto de inflación debe ser del 5%. Dicho en otras palabras: "De cada 5 puntos porcentuales que suben los combustibles hay un punto de IPC que se incrementa", aclaró. Esto puede ser de manera directa o indirecta.

Sobre lo último, Burgueño dijo que "el tema es que hay un aumento por mes, entonces la indexación sobre los precios se da de manera constante".

La pregunta es: ¿por qué el gobierno, que no quiere saber nada con el aumento de las tarifas, sobre todo el kirchnerismo, y que dice que las tarifas deben aumentar en todo el año menos de un dígito porcentual no aplica el mismo criterio con las naftas? "Porque YPF, que es una empresa estatal que el kirchnerismo casi considera propia, domina el mercado de los combustibles y debe estar funcionando bien. Con precios retrasados sería una corporación que no crece y que tendría dificultades financieras", respondió el economista.