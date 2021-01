¡Enfurecida! Una famosa empresaria está muy enojada con sus empleados. Los motivos

Ana Laura "La Turca" Nicoletti estuvo en MDZ radio y, aunque siempre se muestra optimista pese a la crisis que está atravesando desde el año pasado, no pudo disimular su enojo con el gobierno local y con sus empleados.

En referencia al gobernador, La Turca criticó el permiso de abrir como bar pero únicamente si venden comida: En Queen, "tuve que armar una cocina y tercerizar otra parte". "Encima de que llevo 10 meses sin laburar tuve que hacer una estructura nueva, me regalaron un lindo problema", comentó.

Además, dijo que con la prohibición de boliches y locales bailables sólo están promoviendo las fiestas clandestinas. De todos modos, ella sigue adelante y además de abrir su disco como bar, de lunes a viernes trabaja allí mismo cortando el cabello de caballeros ella misma.

"De martes a sábados de 11 a 19 hs abrimos la barbería. Luego la cerramos con una vallas, porque tiene que quedar todo separado, y los viernes y sábados abrimos el bar", contó en No Tan Millennials. "Entramos a las 11 y nos vamos a las 4 de la mañana, con un break en el medio", completó.

Furiosa con sus empleados

La Turca dijo que tiene 20 empleados, "que los tengo que mantener yo". "Tengo que pagar el 931 sin producir y hay algo que es súper corrupto, que es la ART. Son unos caraduras, sinvergüenzas y unos chorros", dijo enfurecida. "¿Qué riesgo laboral tiene una persona que no está yendo a trabajar? ¿Cómo nos pueden robar de esa manera? ¿Cómo el gobierno lo permite?, encima que estamos caídos, quieren matar a la gente que da trabajo", arrojó.

"He ganado plata pero he pagado todos mis impuestos. No estoy de acuerdo con la ART, no es lógico, y no corresponde. No sé qué va a pasar cuando no esté más el ATP", continuó Ana Laura Nicoletti. Además dijo que "como bar los resultados económicos no son los mismos. Ocupe el 25 % del personal que tengo y nos comimos los ahorros".

En ese mismo sentido, se quejó: "Yo no quiero dar a la quiebra y dejar a los empleados. También tengo empleados que hace 10 meses que no consiguieron otra cosa, que están esperando que yo los mantenga. Mis empleados están todos laburando en negro, con la obra social que yo les pago, con el ATP que les dan por mi empresa y si yo los llamo a trabajar no sé si vienen".

"¿Por qué no renuncian y alivian a la persona que se ha portado durante tantos años bien?", se preguntó. "Porque yo me he portado re bien porque sé lo que es, tengo más años de empleada que de empresaria. Yo me siento con mis empleados como la Difunta Correa, que está muerta y todavía le quieren seguir sacando leche de las tet... Sean un poco más consecuentes con cómo me he comportado yo y mi hermana", finalizó.