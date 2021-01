Aunque no cumple los requisitos, Amado Boudou podría tener una atenuación de la pena

El periodista político y columnista de MDZ Radio, Daniel Bilotta, explicó que Amado Boudou no está en condiciones de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, sin embargo es probable que lo obtenga. Esto es por la condena tras la adquisición irregular de la ex imprenta Ciccone Calcográfica que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y así dejó así firme la sentencia de 5 años y 10 meses de prisión para el ex vicepresidente.

Según información que maneja nuestro columnista "es probable que Boudou consiga cumplir su condena de forma domiciliaria". Si bien, "hasta ahora el juez no ha resuelto finalmente toda la situación, yo creo que cuando termine la feria judicial eso va a quedar claro", dijo.

Según Bilotta lo que está en discusión, hasta ahora, es si están dadas las condiciones, necesita o hay alguna situación particular que lo haga pasible de ese beneficio. "Por el momento Boudou no tiene ningún problema ni de salud ni de otra condición, de edad mucho menos, teniendo en cuenta que después de los 65 años podés pedir la prisión domiciliaria".

Boudou esto ya con arresto domiciliario en una lujosa casa del corazón de Quinta Galli, el barrio más coqueto de Avellaneda.

Por todo aquello, nuestro columnista insistió en que el ex vicepresidente "no da ninguno de los requisitos para cumplir la prisión domiciliaria, que es lo que quiere, y claramente es una atenuación de la pena. No es lo mismo cumplir la condena en tu casa, aunque tengas limitación de movimientos, y con tu familia, que ser privado de tu libertad en un penal", comentó Bilotta.

Finalmente, el especialista mencionó que "el sentido de la condena cuando cometés un delito es una sanción ejemplar y también que disuada a otro de insistir con el ilícito. Sin embargo, el arresto domiciliario implica un beneficio en general, cuando alguien no está en condiciones físicas sobre todo, de cumplir con esa pena en una cárcel".