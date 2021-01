En el PJ hay temor por la suerte de Cristina Fernández de Kirchner

Junto al periodista especializado en política, Daniel Bilotta, analizamos las dos solicitadas que se publicaron en los últimos días; una pidiendo por la "suerte judicial" de Milagro Sala y otra por la de Amado Boudou. Si bien ninguna está firmada por la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, ambas estarían relacionadas con ella y con un temor que tiene el PJ.

"Estás solicitadas que están apareciendo, se las puede vincular, aunque no las firme, también con Cristina Fernández de Kirchner", aseguró Bilotta. Tanto en el caso de Boudou como en el de Sala, las condenas están firmes. En la causa del ex vicepresidente, "la última instancia rechazada es la de la Corte de la Nación, apelando al artículo 280 que la exime de argumentar por qué procede de esa forma", comentó.

En referencia a aquel último dato, el periodista dijo que "llama la atención, porque hay causas donde Cristina Fernández de Kirchner está teniendo procesos y entonces deja un precedente muy inquietante para el kirchnerismo". Y se pregunta: "¿Qué pasaría si Cristina es condenada y apela a la Corte?". "El de Boudou sería visto como un caso testigo", completó.

Según Bilotta, "Cristina no firma solicitadas porque no se va a mostrar como una persona inquieta por su propia suerte". Y respecto a Amado Boudou, dijo que no tiene más opción que cumplir su condena de forma indefectible, como lo está haciendo Sala.

"Esto también inquieta a Cristina Kirchner", quien según nuestro columnista está parada en este escenario: "Se fue el mejor año de todo gobierno, que es el primero, donde tiene la fortaleza para tomar cualquier medida que podría resultar polémica e ingresa en el segundo año de gestión, que es el más complicado, el de las elecciones de medio término".

"Es decir, que para que Cristina encontrara una fórmula que pudiera eximirla de sus causas judiciales necesitaría un gran triunfo del Frente de Todos en las urnas, que le permita tener dos tercios en ambas cámaras", resaltó el periodista. En conclusión, para Bilotta, "esa es la razón de estas solicitadas: están preparando el terreno. Hay temor por la suerte de Cristina Kirchner" dentro del PJ.