Coronavirus: el personal del Hospital Central se prepara para el rebrote

En Días de Enero hablamos con Ariel Herrera, director del Hospital Central sobre la situación actual que atraviesa Mendoza respeto del rebrote de coronavirus. Dijo que si bien descendieron los casos nunca se llegó a cero y comentó cómo están preparándose para una segunda ola.

Sobre este aumento de los casos que se ha dado en Mendoza, Herrera dijo que "aún no sabemos bien a qué se debe, si tiene relación con las fiestas, si va a continuar o si ha sido un salto esporádico. Esperábamos el brote más adelante". Y comentó que "veníamos con una curva descendente y se ha mantenido estable en el descenso. No hemos llegado nunca a cero".

El médico detalló que han estado en un nivel de sobre exigencia permanente por la tregua que prometía l verano pero que no se cumplió. "No hemos parado, en este momento tenemos más camas críticas de lo que era diciembre del año pasado y del anterior. Hemos visto una suba de la patología no covid. El incremento por guardia ha sido terrible. Eso pone al sistema en un nivel de estrés permanente y con sobreexigencias a un personal que ya venía cansado", detalló el director del Hospital Central.

La decisión ha sido entregar las licencias por vacaciones ahora para el personal de la salud, porque de ese modo los equipos estarían a pleno en los meses en los que se espera el rebrote. De todos modos, eso "sobreexige al personal que se queda, lo cual requiere una gran ingeniería. De momento la estamos aguantando", comentó Herrera.

Finalmente, sobre la vacunación al personal, el director del Central dijo que desde el primer día hubo una buena aceptación. "Ya hemos inoculado a más de 500 personas y se sigue vacunando". Y para cerrar recordó que cualquier persona que presente síntomas compatibles con covid debe aislarse: "Si no son persona de riesgo, tienen que hacer la consulta de modo telefónico o en el centro de salud más cercano al domicilio. Allí le darán las indicaciones necesarias, sobre hisopado o derivaciones necesarias".