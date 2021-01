Volvieron los casamientos: ¿cuánto o qué se regala hoy?

Vuelve la temporada de casamientos a este hemisferio pero ahora hay que cumplir determinados protocolos. ¿Las parejas igual eligen celebrarlo?, ¿cuáles son las condiciones?, ¿qué o cuánto deben regalar los invitados? Parece que fue hace mucho tiempo que nos reuníamos todos a brindar y bailar en un salón para festejar a los novios y por tanto, queremos saber qué cosas se mantienen y cuáles han cambiado.

Algunos casamientos llegaron a hacerse este año, hasta la primera semana de marzo, pero luego todo quedó suspendido y se pospusieron fechas importantes, como son las de finales de ese mes y las de todo abril. En octubre la temporada se reactiva, en tiempos normales, pero nosotros estábamos en pleno pico de la pandemia. Por eso, recién ahora y con ciertos protocolos por cumplir algunas parejas se están animando a celebrar su unión.

En el programa No Tan Millennials hablamos con Dolores Montero, quien es wedding planner y nos detalló cómo se vienen los nuevos casamientos. "Están arrancando pero sólo en la parte formal o más protocolar, como es el civil. Aún así, no hay mucho movimiento porque hay gran incertidumbre aún. La información muta demasiado rápido y un casamiento no se arma de un día para el otro", comentó.

"Me tocó organizar un casamiento que se armó en 3 partes, porque el lugar elegido tenía habilitación para 90 personas. Entonces los novios hicieron un día con la Iglesia, la unión civil y la familia cercana, el segundo día con los amigos íntimos y el tercero con compañeros de trabajo, primos, etc", contó Montero.

En base a esa misma experiencia, la wedding planner dijo que el armado en todos los casos fue al aire libre, sin embargo, "todo es incierto. El civil lo teníamos afuera y el registro civil me obligó a hacerlo en un espacio cerrado, no tiene coherencia. Nada está claro".

Desde su punto de vista, estos son eventos excepcionales, "la mayoría de la gente no se arriesga. Por eso están yéndose a casar por civil y después ven si hacen la fiesta, cuando se pueda y sea con normalidad", explicó. En los casos que se concretan, Montero fue clara: "Cuando hacen los casamientos, adentro los protocolos no se están cumpliendo, como en ningún lugar. Dura los primeros 10 minutos y cuando ´se calienta el pico´ se pierden los cuidados".

Finalmente, como nos sentimos desacostumbrados consultamos en esta época de crisis qué se suele obsequiar a quienes hacen su casamiento "no se usa más el regalo, sí el dinero, porque hoy los que se casan o viven solo o conviven. Nadie te regala un electrodoméstico". A la hora de obsequiar dinero, "hay que poner mínimo el valor de la tarjeta".

En ese último punto, Montero dijo que las cifras varían, dependiendo de dónde se haga principalmente. "De $3500 para arriba es lo que cuesta una tarjeta de adultos", concluyó la wedding planner.