Mirá qué hizo esta maestra ante el poco interés de sus alumnos

En el programa No Tan Millennials, hablamos con Carolina Muñoz, docente, quien quedó entre los 50 finalistas de 12 mil participantes del Global Teacher Prize. El mismo se considera el “Nobel de Educación”.

Muñoz nos contó y emocionó con su historia. Ella vive en Bandera, a 260 km de la capital de Santiago del Estero, "somos 13 mil habitantes, sin agua potable ni cloacas y la conectividad es un gran desafío, que en este contexto se ha agudizado aún más".

Eso no le impidió traer los sueños en una maleta que armó en Estados Unidos y hacerlos realidad en nuestro país. Rememorando su historia, la misma Carolina nos contó en el aire de MDZ Radio que hace tiempo "yo sentía la apatía, el desánimo y el poco interés de mis alumnos en mis clases".

Fue por aquello que se propuso transformar su aula tradicional en una interactiva. Investigando mucho y hablando con sus alumnos, el primer cambio que hizo fue sustituir el pizarrón, "incorporé un proyector, un puntero láser, un parlante y mi clase iva digitalizada. Proyectábamos en la pared más sanita que teníamos del aula".

Más tarde, en 2017, Muñoz fue becada para viajar a una capacitación en Estados Unidos sobre innovación en las prácticas pedagógicas con el uso de los dispositivos tecnológicos y "siempre digo que de ese viaje yo no volví". "Vi la tecnología que usaban allá y dije: ´yo quiero lo mismo para mis alumnos", completó.

u201cTuve que reinventarme, aggionrar mi manera de enseu00f1ar tomando como aliada a la tecnologu00edau201d afirma Carolina Muu00f1oz. Ella... Posted by Fundaciu00f3n Varkey on Sunday, March 29, 2020

Trajo consigo el plan de acción y poco a poco, junto a sus superiores, fueron concretándolo, "hasta que transformamos el pizarrón, las carpetas y los libros de estudio".

Es por todo este proyecto que el año pasado se postuló para Global Teacher Prize. "Es una convocatoria para todos los maestros del mundo, de jardín a secundaria, inclusive. En febrero me avisaron que estaba dentro de los 50 y ahora van a anunciar los semifinalistas, que son 10", contó la docente.

"Yo sentía que tenía algo para compartir y por eso me presenté", dijo Muñoz. Pero no sólo eso, si sus corazonadas son ciertas, puede que Argentina tenga buenas noticias: "Yo tengo el pálpito de que este año pasará algo, no sé por qué".

El premio es un millón de dólares, dinero que se utilizaría para distintos proyectos con fines educativos.

Finalmente, Muñoz nos dejó una reflexión que quisimos compartir en este día: "Ser un maestro es hacer todo por los demás. Si uno no tiene esa vocación de servicio, no es docente".

La entrevista completa, acá.