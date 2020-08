¡Cómo bailábamos! ¿A qué se debió el éxito de Guerra Guerrero Música?

Continuamos con el segmento de Ricardo Guerrero en la sección MDZ Radio, en MDZ online, donde te contamos con anécdotas nostálgicas de la noche mendocina de los 90. Hoy recordamos la fusión de dos grandes, que trajo como consecuencia una marca registrada: "Guerra Guerrero Música".

¿Nos develará Guerrero el secreto de ese éxito? Te dejamos el relato en primera persona:

No sé si éramos buenos DJ's o si estábamos bien relacionados, pero "Guerra Guerrero" fue un fenómeno. No había casamiento, inauguración de boliche, de bodega o fiestas de fin de año de moda en la que no estuviéramos a cargo. ¿Cuántos de ustedes contrataron en algún momento la música nuestra?

Yo creo que gran parte del éxito de esa dupla fue haber sido pioneros en una empresa que ofrecía un servicio completo para hacer una fiesta. Nos encargábamos desde la música hasta del cotillón. Luego, la unión con el fotógrafo Marcelo Álvarez consolidó esta propuesta, hasta que se sumó Graciela Hisa con el catering y ya no había manera de que tu evento no fuese un éxito.

Nuestros primeros escenarios fueron las fiestas en clubes, como el Golf Club Andino, Club de Campo Mendoza, Club Alemán, Regatas. Después pasamos a salones como Agñe Rayen, Bodega del 900, Casa del Fundador. También en los hoteles como El Plaza, Aconcagua, Huentala, hasta que llegaron las bodegas.

Entre miles de anécdotas, recuerdo que en la inauguración de Bodega Séptima, aún no estaba listo el ascensor y tuvimos que subir todo el equipo por las escaleras. Cuando inauguramos Andeluna, el camino era de piedras. El dj que mandamos rompió el tren delantero de su auto y tuvimos que ir a auxiliarlo.

Incluso fuimos rehenes de un asalto en una de las bodegas: El DJ estaba con sus auriculares puestos, poniendo su música y de repente una persona se paró delante de él y le hizo señas de que corte la música. En principio el DJ no entendía nada, pero el encapuchado le enseñó una pistola y todo quedó claro. Bajó la música y hasta le robaron una de sus valijas con discos.

También te puedo contar anécdotas en torno al casamiento de Gerardo Giranek. Él es fanático de Charly García, por lo que en su casamiento quería llegar en la limusina que usaba Charly cuando venía a Mendoza. El problema fue que ese día al gran vehículo le falló el carburador, entonces se paraba el motor. No importa, cumplió su sueño, la entrada a la fiesta fue en la limusina de charly, sólo que con todos empujando ese tremendo vehículo. De estas anécdotas tengo millones.

Con la música teníamos un par de canciones muy características, una era un Country "Algodón sobre Joe" , con la que armábamos un tremendo pogo. La otra era la de la película Nueve Semanas y Media, en el momento de poner las ligas.

¡Qué pena no tener un registro de todos los casamientos que hicimos! Pero sí te puedo decir que fueron muchos, incluso a algunos los volvimos a casar por segunda vez. Es que fueron 30 años ininterrumpidos, ¡muchos!

La satisfacción más grande que tenemos con Guerra es haberle dado la posibilidad a más de 50 chicos de hacer su profesión. Hoy muchos de ellos son grandes DJ´s. También hay cirujanos, abogados, ingenieros, arquitectos, que gracias a nosotros pudieron pagarse sus estudios.

Afortunadamente ninguno de nuestros hijos continuó con esta profesión. No parece, pero es muy sacrificada. No puedo negar que es divertida al momento de hacerlo, pero te perdés de muchos momentos importantes de la vida.

¿Se animan a compartir una foto de su casamiento, en el que hayamos puesto música nosotros? No importa si ya están divorciados, nunca dejará de ser un buen recuerdo.

Le pedí a mi socio y hermano de la vida, Javier Guerra que me haga un playlist con las canciones que generalmente usábamos en las fiestas. Las pueden escuchar en MDZ Radio de 15 a 20 hs. También te dejo un link al que accedés haciendo clic acá.

Las fotos que viste son gentileza de Marcelo Álvarez.