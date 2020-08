¿Más cepo? Estudian limitar aún más la compra de dólar ahorro

Hablamos con nuestro columnista, el periodista y economista, Carlos Burgueño, quien nos comentó qué sucede con los distintos tipos de cambio que tenemos en el país. Respecto del dólar ahorro contó una de las posibilidades que estudia el Gobierno Nacional: limitar el dólar ahorro a un monto fijo anual.

"Hoy tenemos el cepo más importante en la historia de los cepos", dijo Burgueño. Aún así, estudian restringirlo todavía más. De todos modos, el periodista especuló con que "no habrá ninguna medida hasta después del 4 de septiembre, porque parte de los movimientos del dólar de la semana pasada y de esta son movimientos del mercado para la reestructuración de deuda".

Con respecto al dólar bolsa y sin caer en tecnicismos, Burgueño explicó: "están quienes se desprenden de pesos para comprar dólares y posicionarse en títulos públicos. Porque hoy los bonos que se reestructuran en dólares se venden en esa moneda a particulares". Aseguró que esta situación "es normal cuando estás cerca de una reestructuración".

Con respecto al dólar ahorro, "el problema identificado son los beneficiarios del IFE que compran dólares". El columnista explicó que trabarlo o no, será una decisión política. Detalló que una parte de los especialistas dicen que actualmente se están imprimiendo billetes para brindar ayuda y los mismos derivan en fuga de dólares, entonces hay que cortarlo. Por otro lado, hay quienes dicen que no sería justo que quienes tienen capacidad de ahorro puedan comprar moneda estadounidense y los sectores populares, no.

Por otro lado, contó Burgueño "una hipótesis que alguien dijo y se está estudiando. Puede ser o no". "Estaría la posibilidad de que se limite la compra a U$500 anuales. De una vez o en varias veces, pero un monto anual fijo", completó.

Burgueño: "Respecto del dólar turista el problema es que falta oferta en el blue, porque no hay turismo externo. Entonces, vos tenés la demanda, pero no oferta (extranjeros que vienen con dólares y lo venden en el mercado ilegal)".

Por último, el columnista especuló con que "yo supongo que alguna restricción más habrá, pero no prohibir totalmente la compra de moneda extranjera, lo cual ya se evaluó, pero las consecuencias serías más negativas que beneficiosas".

La columna completa, podés escucharla haciendo clic acá.