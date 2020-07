De Lamadrid: "Este asesinato incriminaba a Cristina"

Héctor Alvaro de Lamadrid vivió 11 años en El Calafate, fue candidato a intendente en 2007 y presidente de la Unión Cívica Radical. Habló en No Tan Millennials, el programa de MDZ radio. Dijo que "El Calafate es el paraíso de la corrupción".

"Me tocó hacer las primeras denuncias contra Néstor y Cristina por la compra de terrenos fiscales, en la cual participó también quien es hoy la fiscal de la causa que tiene que investigar este crimen, Natalia Mercado", se presentó el legislador nacional. "En ese entonces (Mercado) debía investigarse a sí misma, a su madre, la actual gobernadora Alicia Kirchner, y a sus tíos, Néstor y Cristina", completó.

Sobre el empresario asesinado, el diputado dijo que "era uno de los secretarios de Néstor y Cristina Kirchner, que se enriqueció de manera aluvional y en 2018 declaró en la causa de los cuadernos señalando todo el mecanismo por el cual se llevaban la plata en las valijas, al sur". "Fabián Gutiérrez pasó de ser un secretario a tener más de 30 propiedades, una concesionaria de autos de alta gama y más negocios", completó.

Para de Lamadrid, esta historia "es consecuencia de las valijas". En Santa Cruz, "hay personas que caen en desgracia y otros integrantes de esa organización delictiva, que se empiezan a robar entre ellos. Hay muchos antecedentes: secuestros express y robos en viviendas. Por ejemplo, en la casa de Lázaro Báez robaron un container con plata; a Raúl Copetti, recaudador de los K, le entraron a su estancia a hacer pozos y a buscar el dinero", completó.

Por esto, el diputado nacional señala que "entonces se ve que este crimen no parece que tenga los condimentos que se señalan, que hay que investigarlo, que roza al poder, que incriminaba a la vicepresidente, que lo resolvieron en un círculo familiar rápidamente y que vuelve a poner en el tapete lo peor que nos viene pasando a los argentinos: falta de independencia, corrupción atroz, impunidad".

Alvaro de Lamadrid, diputado nacional

Por todo esto de Lamadrid señala que tienen sospechas de que algo se pretende ocultar, dado que "no apartan a la fiscal, no garantizan una investigación clara e independiente y quieren cerrarse en que esto debe concluirse rápido y en El Calafate", según dijo el legislador.

"El dinero no invertido de la corrupción, no traducido a bienes, que no se sacó a cuentas del exterior, todo ese dinero físico que quedó demostrado que iba al sur y que era mucho, se enterró", sentenció de Lamadrid. "Se organizó un sistema para delinquir, había un sistema de recaudación diaria (gente que iba a buscar plata en valijas, que la llevaba a la Casa Rosada, a Olivos y después iba al sur), esto está todo comprobado. Lo declaró en su momento Fabián Gutiérrez", remató el diputado.

"Es muchísimo el dinero, inimaginable para una persona de bien, son contenedores de dinero. Lo que pasa es que nadie va a ir a la Justicia a decir ´me robaron un contenedor con plata, que tenía enterrada´. Esto es lo que está pasando", dijo de Lamadrid en MDZ Radio.

De Lamadrid rememoró la situación judicial de la víctima: "Gutiérrez primero declaró como testigo, pero rápidamente quedó imputado. José Francisco López lo había complicado, por eso Gutiérrez, cuando fue indagado, cambió la estrategia y se presentó como arrepentido (una figura legal), para mejorar su situación procesal y dio datos fundamentales para la investigación". "Ahí cayó en desgracia y pasó a estar en peligro", sentenció de Lamadrid.

A su vez, el diputado nacional deslizó algunas sospechas referidas a que "cuando Fabián Gutiérrez llegó a Argentina, después de haber estado varado en el exterior, en un vuelo de repatriación, se fue rápidamente a El Calafate. Hay que ahondar allí. Pero la fiscal no puede llevar esta investigación".

Finalmente, de Lamadrid dijo que "si el Gobierno insiste en decir que es un homicidio común, en que no hay por qué sacar a la fiscal, en que hay que investigar en El Calafate, yo empiezo a sospechar más, porque lo mejor que le puede pasar al Gobierno es que haya una investigación de punta a punta indubitada y absolutamente transparente".

