Por qué en Argentina bajan los impuestos y no los precios

Hoy en el programa Uno Nunca Sabe hablamos con el columnista Carlos Burgueño sobre el proyecto de ley de Ampliación Presupuestaria que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para aumentar el presupuesto 2020. Puntualmente, hicimos foco en uno de los puntos a tratar: la eliminación de la exención del IVA a la venta de leche en polvo y fluida, que -de modo extraordinario- era del 0% y aumentaría al 10,5%.

Burgueño explicó que "el Gobierno dice que se vuelve atrás con el impuesto que le sacó Mauricio Macri a la leche, porque en aquel momento le redujeron el IVA del 21% a 0% y eso no implicó una baja en el precio final de la leche". Por lo tanto, según entiende este Gobierno, "tampoco debería implicar ahora una suba", completó.

"Lo que sucede es que el IVA es un impuesto que lo van pagando desde el origen de la producción, es decir, se va sumando en cada paso de la cadena", detalló el economista. Respecto de lo anterior, dio el siguiente ejemplo: "Pensemos en el pan, el que produce trigo se lo vende a otro que hace la molienda, el molinero se lo vende a otro que lo empaqueta y para eso compra bolsas a una empresa, lo pone ahí y se lo da a un señor que lo traslada, este se lo lleva a un mayorista y el mayorista lo lleva a quien lo manufactura. Cada una de estas personas que intervienen van trasladando su IVA y el que lo va trasladando va contabilizando que de 100 pesos, 21 es IVA y dice: ´de esto debo ejecutar la devolución y cuando yo liquide IVA voy a restar el 21%".

Carlos Burgueño

La historia continúa en la confitería, a donde llega el pan y se vende a $100, del cual van a pagar $21 de IVA, "que a su vez lo fue sumando de todos los que vienen atrás", detalla el especialista. La pregunta es entonces: ¿Qué pasaría si para bajar el precio del pan eliminan el IVA? "La lógica diría que el pan bajará de 100 pesos a 79 automáticamente. Pero en Argentina no es así, porque las personas intervinientes se fueron quedando con esa baja del IVA, dado que en nuestro país hay inflación, entonces nunca llega al final", dijo Burgueño.

Para puntualizar ya sí en la leche y dejando de lado los ejemplos explicativos, nuestro columnista nos dijo que "ahora con la leche el Gobierno dice que el productor se comió esa rebaja del IVA que tuvo en su momento y que no la trasladó al público. Con lo cual ahora le vuelven a poner el IVA y no deberían aumentar los precios, ya que en su momento no los había bajado". Eso en términos generales, pero el especialista económico plantea un interrogante diferente: "ahora la pregunta es ¿cómo sabés vos en qué lugar de la cadena se comieron el IVA?". "En el medio hay toda la cadena de la cuenca lechera, que deben ser más de 8 entidades productivas diferentes" , completó

Para Burgueño, "hay una cosa en la que el Gobierno tiene razón, es que bajar el IVA en una época de inflación no necesariamente implica bajar los precios. Para que eso suceda debés tener una economía estable". "Por ejemplo en Francia, Alemania, EEUU, España, bajaron el IVA para enfrentar la cuarentena y redujeron los precios; pero acá es imposible controlarlo por la suba de costos", completó.