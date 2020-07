Alberto Fernández intenta acercarse el Kirchnerismo con la reforma judicial

Nuestro columnista político, Daniel Bilotta, analizó la reforma judicial en el programa Uno Nunca Sabe, de Marcelo Arce en MDZ Radio. Dijo que el presidente intenta acercarse al kirchnerismo.

"La reforma judicial alude a un acercamiento mayor de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner y esto para la oposición es repulsivo. A su vez, esto significa terminar acordando con la misma persona que a partir de 2013 eludió todo lo que pudo cualquier tipo de control institucional", explicó Bilotta.

"La demora es porque aún no logran integrar el Comité de Notables. Esto tiene varios capítulos y habrá que esperar a ver qué logran negociar con la oposición", dijo el especialista. "El presidente va a tratar de que no aparezca una nueva contradicción, teniendo en cuenta que hace 60 días dijo que no era partidario de ampliar el número de la Corte y yo te diría que la medida más importante de la reforma pasa por ahí", concluyó.

Por otro lado, Bilotta habló sobre la figura de Carlos Beraldi: "Es un tema polémico su inclusión en el Comité de Notables, ya que Beraldi es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual ya lo deja en una situación muy arbitraria para discutir una reforma de la Corte".

Cristina junto a Oscar Parrilli.

Finalmente, el especialista político dijo que "uno podría especular que lo que está pensando Cristina es que en causas en las que está muy comprometida (como Hotesur, la obra pública en Santa Cruz y Los Sauces) espera finalmente llegar a la Corte, que no le encuentre una salida en el fuero federal". "Entonces que vos pongas a tu abogado en el comité de notables no sólo le quita relieve a ese título, sino que va a contagiar ese color político a quienes se sienten con Beraldi a discutir la reforma", concluyó.

