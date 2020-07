La mayoría de los colegios no están preparados para una vuelta a clase

Hablamos con María Ester Linco Lorca, secretaria general de SADOP Mendoza (Sindicato Argentino de Docentes Privados), sobre la posible vuelta a clases y los protocolos que el Ministerio de Salud y la DGE evalúan implementar. Para el gremio, no será viable, a menos de que el Gobierno se haga cargo de los gastos.

Según nos comentan, desde SADOP realizaron una encuesta con los docentes para consultarles su opinión sobre una posible vuelta a clases trabajando de modo virtual y presencial. La misma, arrojó como resultados que los educadores "tienen temor, se sienten vulnerados, pero a la vez tienen un deseo enorme de encontrarse con sus alumnos". Sin embargo, desde el gremio resaltan que "los docentes saben que la mayoría de los colegios no están en condiciones para que volvamos".

Respecto de lo anterior, Linco Lorca agregó que "las aulas no están acondicionadas para cumplir el distanciamiento social, no se podrá tener la cantidad de baños que se necesita y el Gobierno va a tener que garantizar elementos de seguridad e higiene y no va a poder".

"Los docentes ya pusieron al servicio su privacidad, porque el aula se va a su casa, pusieron a disposición los elementos tecnológicos que tenían, muchos de los que no contaban con Internet, contrataron el servicio. Ahora, cuando volvamos al aula, ¿quién se va a hacer cargo de los elementos para cuidar la salud del docente? ¿El mismo docente?", se preguntó la secretaria general de Sadop. "Me parece que eso es pedir demasiado. Los debe proveer el Gobierno y creo que eso será imposible", remató.

Además, desde SADOP ven inviable la modalidad presencial y virtual por una cuestión de tiempos: "El docente va a trabajar triple, ¿va a estar en el aula de modo presencial y cuando vuelva a casa le tendrá que dar clases virtuales a los que no fueron?", cuestionó. Para responder a esto, Linco Lorca planteó que "vamos a tener que escuchar a los docentes, a la patronal, al gobierno, a los científicos, infectólogos, etc".

Finalmente, sobre la situación económica de los papás de los chicos que no han podido pagar las cuotas del colegio, desde SADOP aseguraron que "habrá chicos que tengan que ser becados. De esta tenemos que salir entre todos y todos deberemos ser solidarios con el otro".

