¿Por qué tienen más riesgos personas de menor capacidad intelectual?

En el programa No Tan Millenial, hablamos con el científico Fabricio Ballarini sobre la pandemia, las esperanzas en la aparición de la vacuna contra el coronavirus y la crisis mundial. En esta nota te contamos algunos de los análisis que nos compartió.

"Este virus se acomoda a la forma de vida que tenemos y por eso prosperó: porque calculamos las camas justitas para los enfermos que tenemos, porque teníamos muchos vuelos, porque los grandes países no creyeron en la enfermedad hasta que les explotó la situación en la cara", reflexionó el especialista al aire.

También habló sobre los presupuestos que nuestro país destina a la ciencia, en ese sentido aseguró que "es rescatable que la ciencia argentina pueda sacar un kit por lo menos o hacer algún tipo de contribución".

Respecto del futuro, dijo que "es clave ver qué sucede si no se apagan esos focos mediante los cuales se pueden generar estas segundas olas que es lo que tanto miedo le tiene Europa, sobre todo. Me preocupa que estemos tan confiados en que vamos a tener una vacuna. Me parece una opción válida, pero me preocupa pensar que estamos absolutamente seguros de que va a llegar". En ese mismo sentido Ballarini dijo que "el mundo no se ha preparado para que la vacuna no llegue y eso es ridículo".

Por otro lado el científico expresó que, según informes, las personas con menos capacidad intelectual son las que menos comprenden las normas, como el distanciamiento social. "Por eso debemos explicarnos de distintas maneras, porque no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo de la misma forma. Es la primera vez que una enfermedad ataca a todo el mundo, a todas las clases sociales, a todas las edades, etc", completó.

