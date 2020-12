Dólar 2021: estas son algunas predicciones económicas

En el programa No Tan Millennials hablamos con el polémico abogado liberal Carlos Maslatón. Nuestro entrevistado tuvo gran relevancia este año por sus predicciones económicas, su promoción a revelarse en contra de la cuarentena y por decir que el presidente, Alberto Fernández, es un dictador, entre otras cosas.

Esta vez ratificó que "Alberto Fernández sigue siendo un dictador", si bien "se debilitó de octubre a esta parte, porque el pueblo se ha insurreccionado y ha dejado de cumplir sus órdenes del coronavirus". "Vamos a ver qué hace ahora, ahora que hay una campaña local y mundial para volver a aislar a la gente", completó.

Volviendo al inicio de la cuarentena en el país, Maslatón dijo que "lo del 20 de marzo fue un autogolpe de Estado, consentido por Kicillof y Larreta". "Espero que eso no se repita, porque fueron medidas dictatoriales", insistió.

El abogado liberal, Carlos Maslatón

Sin buenas predicciones para el dólar

El abogado había dicho que el dólar blue llegaría a $211, pero se frenó antes de los $195. Cuando le recordamos que esa predicción había fallado respondió: "Bueno, llego a 194 no estuvo tan lejos y el 211 no está anulado. De 194, se fue 144, de ahí a 174, bajó a 140 y ya estamos de nuevo en 160. Los mercados no son una línea". Y redobló la apuesta asegurando que "este año vamos a ver el dólar a $355 y $535. No es nada $211, ya es un número insignificante".

Justamente por esto, Maslatón dijo que "lo menos que habrá en 2021 es un rodrigazo, los precios van a subir por 3, 4 o 5, de golpe". Porque, según nuestro entrevistado, la inflación está reprimida por el gobierno. "Acá tiene que subir todo, los precios, salarios y el tipo de cambio. Si vos dejás todo libre y la moneda circulante surtiera los efectos que debe, verías otra realidad. Pero sería mucho mejor para la economía, porque si bien tendría inflación sería una economía libre, en funcionamiento". opinó.

Finalmente, el liberal dijo que este año que comienza "vamos a ver ausencia de productos, de mercaderías, con un mundo que está volando. Los mercados están muy bien, aún con la crisis del coronavirus". Sin embargo, "al contrario del planeta, el único país que está mal es Argentina", se quejó.