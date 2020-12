Encuesta: ¿te vas a vacunar? Hay gran desconfianza en Argentina

Luego de que se conociera la aprobación de la vacuna del laboratorio Pfizer en Gran Bretaña y que podría comenzar a aplicarse la semana próxima, en el programa No Tan Millennials hablamos con el médico y político Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación (2017-2018).

"Con esta vacuna ha ocurrido algo que nunca antes habá pasado y tiene que ver con sospechas, desconfianzas y suspicacias", dijo Rubinstein, que le adjudicó esto a la forma en que "se está percibiendo la carrera comercial y política sobre quién llega primero con la inmunización y todos los anuncios de prensa donde cada laboratorio demuestra una efectividad superior al anterior".

El médico aseguró que este recelo "nunca ocurrió en Argentina, donde la confianza a todas las vacunas siempre es altísima". De cualquier modo, se mostró optimista y aseveró que a su entender "esto va a disminuir y probablemente casi todos vayan aceptando la vacunación para finalmente controlar la pandemia".

Por otro lado, criticó la estrategia comunicacional del gobierno con la gestión de la pandemia y la calificó como "muy muy mala". Enfatizó que hubo errores en la gestión, no solo desde lo sanitario, sino también en lo económico, social, educativo e institucional, "y los resultados están a la vista".

Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación

En referencia a esto último, Rubinstein dijo que "la realidad es que dado este fracaso, así como antes se recurrió a la cuarentena como único recurso, ahora el recurso mágico pareciera ser la vacuna". Lo cual lo consideró arriesgado, dado que aún no hay fechas certeras.

"Me parece importante que el país se aprovisione de las vacunas necesarias, negocie con todas las farmacéuticas y que se acelere la planificación logística y la programación para una campaña de vacunación masiva. Pero no me parece razonable que se ponga una fecha cuando todavía no sabemos cuándo va a llegar una vacuna acá", enfatizó.

Finalmente, Rubinstein dijo que habrá otra complejidad en relación a la inmunización y es que para alcanzarla "se necesitan dos dosis y ya se sabe que cae mucho la población que se coloca la primera en relación a quienes hacen la segunda aplicación. Por eso es tan importante la campaña comunicacional, para asegurarse de que la gente se aplique las dos vacunas".

En este enlace, la entrevista completa y las respuestas del médico a las consultas de los oyentes de MDZ radio.