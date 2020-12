Aborto: "El 80% de las provincias está a favor de la vida"

En la Cámara de Diputados se realizó ayer a partir del mediodía la exposición del proyecto del Ejecutivo para despenalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Estuvo a cargo del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.

Durante la tarde participaron diversas voces. Aunque el debate se ha reducido en su número de oradores, el pastor evangélico Osvaldo Carnival, tuvo la oportunidad de manifestar su opinión. En su intervención dijo que "un aborto siempre será un asesinato. Se trata de una mamá asesinando a su hijo con ayuda del Estado". Para profundizar en el tema desde MDZ Radio dialogamos con Rubén Proietti, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA)

El tratamiento del proyecto de IVE es "inoportuno tratarlo ahora porque puede generar movilizaciones", argumentó Proietti. "Además, es un poco traicionero porque el pasado sábado en todo el país y también en Mendoza salió gente a la calle a manifestarse en contra. Nuestra Iglesia no convocó porque nos parece contradictorio -continuó el pastor- con la idea de que no salgamos durante la pandemia. Consideramos que esto ya fue resuelto en el 2018 donde la mayoría dijo que no está de acuerdo con interrumpir el ciclo de la vida ya que sabemos que el 80% de las provincias por su tradición y su cultura están a favor de la vida".

En el 8 de agosto de 2018 el Senado no dio la media sanción al proyecto de despenalización del aborto. En ese momento, una cantidad importante de iglesias evangélicas "sacaron un documento que decía que no tenían nada que festejar porque se penalice o se despenalice, los aborto siguen. Mientras hubo grupos que tiraron fuegos artificiales -argumentó Proietti- nosotros lo que queremos es que no haya abortos, no ganar una pulseada legislativa".

Por su parte, el pastor relató que luego del proceso parlamentario de hace dos años se crearon 200 centros de atención para mujeres vulnerables. Allí se les brinda contención psicológica en un primer momento. Luego "si quieren tenerlo porque cada uno es libre" y no pueden por su situación económica o por algún tipo de violencia familiar, se les ofrece algún tipo de ayuda en ese sentido. En este punto, el representante de las iglesias evangélicas dijo que veían bien la iniciativa de los 1000 días que acompaña los tres primeros años de la criatura. Sin embargo, creen que "debiera ser una acción de gobierno permanente".

Finalmente, el representante de ACIERA dejó establecido que los argumentos por los cuales se oponen a la Interrupción Voluntaria del Embarazo no tiene una base religiosa. "Muchos dicen que la ciencia y la religión están enemistadas, pero en este caso nos acompaña. La razón por la que nos oponemos es porque se termina con una vida y eso quedó establecido científicamente de esa manera. Además nosotros acompañamos a la mujer en sus derechos, pero no en este. Nosotros predicamos a Jesús que es quien más puso en alto a la mujer, reconoció a la mujer y tuvo mujer en su equipo".

