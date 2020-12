¿Por qué la comunidad científica se pondría cualquiera de las vacunas?

Hoy se conoció que la vacuna rusa no es aconsejable para personas mayores de 60 años, por eso en No Tan Millennials le pedimos a Ernesto Resnik, científico y biólogo molecular, que nos detalle qué significa esta información y a su vez responda a otras dudas sobre la inoculación.

"Hay dos modos de ver esto, uno es que la vacuna no es recomendable porque no es eficaz y otro es que se debe a que hay mejores", dijo quien acotó también que "completamente ineficaz es improbable que sea, seguramente funciona pero no tan bien".

El científico comentó que esto es un problema porque claramente dentro de esa esa franja etárea están quienes primero necesitan vacunarse. "Espero que los otros emprendimientos de vacuna a los que Argentina apostó, como el de Astrazeneca, estén disponibles rápido", deseó Resnik.

Por otro lado, el experto también nos aclaró que todas las vacunas funcionan haciéndole creer al sistema inmune que es el virus para que este comience a defenderse. Por eso, para Resnik "todo indica que la rusa es buena" además, "a esta altura lo más eficiente es vacunarse con la que esté disponible". "Si yo fuera autoridad decidiría eso, comenzar con la que haya", enfatizó.

Le preguntamos también las especialista si notaba que entre sus colegas existe buena aceptación a vacunarse y nos confirmó que sí: "entre los científicos no tenemos miedo de vacunarnos ni nos genera desconfianza", de hecho, "yo me voy a poner la primera que me digan que está disponible para mi".

"Para eso se hacen las pruebas de fase 3, para probar que la vacuna es esencialmente segura. Por supuesto que hay una diferencia entre probarla en 20 millones de personas que en 20 mil, porque hay pequeños efectos adversos que pueden aparecer porque se da uno por millón", comentó Resnik. "Seguramente van a aparecer esos casos. Yo creo que en pos de vacunar a toda la humanidad vale la pena arriesgarnos a que uno por millón tenga algún efecto severo", completó.

Finalmente, el científico dijo que "seguramente esta vacuna deberá repetirse", pero no pueden afirmar aún cada cuándo tiempo. "Muchos esperamos que, como el virus muta más lento que la gripe común la inmunidad dure más de 1 años, 2 u ojalá hasta 3", concluyó.