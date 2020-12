Una diputada dice que las mujeres de bajos recursos abortan menos

En el marco de la sesión especial en la Cámara Baja para tratar el proyecto de legalización del aborto, hablamos con Soher El Sukaria, diputada nacional del PRO. Dijo que va a votar en contra y que hay mitos en torno a los argumentos de quienes están a favor de la despenalización.

Para El Sukaria esta ley no tiene que salir porque "atenta contra más derechos de los que defiende". "Uno tiene libertad de decidir por sí mismo, pero no sobre otro", sentenció. "Si la ciencia dice que hay vida desde la concepción y la legislación que impera nuestros derechos te dice que ampara la vida también desde la concepción, creo que de ninguna manera una persona que tenga la voluntad contraria puede poner en riesgo la vida de un tercero que no es parte de su cuerpo", completó.

Además la diputada aseguró que con esta ley se vulnerarían otra serie de derechos, como los de la institución médica "que no puede tener objeción de conciencia, aunque en parte se modificó ayer, igual tienen que garantizar el traslado a otra institución donde sí se lo practiquen".

Por otro lado, invitó a "inculcar sobre el aborto desde la primaria", ya que la interrupción del embarazo "es el fracaso de la política pública del Estado y de la sociedad".

La diputada nacional Soher El Sukaria sostiene la bandera argenitna con la inscripción "salvemos las dos vidas".

¿Mitos o verdades?

Según la legisladora la legalización del aborto no tiene que ver con una política sanitaria, ya que sólo "es una necesidad en el 0.5% de la población que acude a realizarse una intervención de estas características. Porque las principales causas de muerte de una mujer no es el aborto, sino la cardiopatía y el cáncer. Recién en sexto lugar aparece el aborto".

Finalmente, para El Sukaria "tampoco es verdad que las mujeres con menor capacidad económica vayan a acudir a un lugar de riesgo, porque las mujeres con menor capacidad económica son las más dispuestas a dar vida".