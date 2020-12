Restricciones al dólar: un tema que el gobierno deberá resolver

Época de balances, si las hay. Sobre todo si decimos que hoy se cumple 1 año desde que Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación. Por esto, el economista Carlos Burgueño realizó un informe de lo que estuvo bien, no tan bien, mal y lo que se viene para el año que viene, sobre todo en base al dólar y a la inflación.

"Este año no se entiende a la economía Argentina ni a la del mundo sin tener que cuentan que hubo una pandemia, la cual afectó todos y cada uno de los sectores económicos", dijo Burgueño, quien enfatizó en que no se puede hacer un balance de gestión sin mirar esto.

Lo negativo

Dentro de las cosas que estuvieron mal este 2020, el economista señaló que "sin dudas el 12% de caída de la economía". De todos modos, nuevamente dijo que el contexto mundial es el responsable de esto. "Nunca un gobierno es tan malo como para tener esa caída".

Los errores que se cometieron también son un detalle negativo que explica nuestro especialista. En primer lugar mencionó el impuesto a la riqueza y aseguró que "lo vamos a dimensionar en 2021", también a la ley de teletrabajo, que "podría haber demostrado una Argentina moderna y por el contrario marcó que no lo es", así como el congelamiento de las tarifas de Internet mediante un DNU.

Lo positivo

Burgueño señaló como acertadas tanto la decisión de Estado de la reestructuración de la deuda, aceptando la posición de los acreedores, como así también el ATP y "cómo se implementó, ideó y aplicó". No incluyó el bono de los $10.000 (IFE) porque para él estuvo mal implementado y lo recibieron personas que no lo necesitaban realmente.

Análisis y desafíos 2021

Carlos Burgueño: Alberto Fernández en este año hizo "económicamente, más allá de la cuarentena, no terminó de tener un plan económico".

Un gran tema de este año fue el dólar, tanto oficial como blue. Si bien tuvimos más de un cimbronazo, el economista aseguró que "se manejó mejor de lo que la gente lo percibe", porque "había riesgo de que esto volara por el aire y no pasó". Fuera de eso, continúan los mismos problemas de siempre, que están relacionados a una Argentina bi monetaria y atada al dólar.

Sobre las restricciones al dólar que impuso la gestión económica de Alberto Fernández, el columnista dijo que "sin ingreso de dólares, eran inevitables". De cualquier modo, "esta política monetaria es uno de los grandes capítulos a solucionar el año que viene".

"Con el nivel de emisión que Argentina tuvo este año, inevitable para enfrentar la crisis sanitaria porque no hay reservas, que no haya volado todo por el aire como podría haberlo hecho fue por últimas restricciones", remarcó Burgueño. "No digo que fue un logro pero al menos fue un empate o perdimos uno a cero, nada más", completó.

"Más me preocupa la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es el tercer año consecutivo donde los sueldos pierdan contra la inflación". Justamente por eso, "el otro gran desafío 2021 es la inflación".

De cualquier modo, Burgueño celebró la inflación de este año: "No se desbordó, fue del 37%, y si me decías cuando arrancó la cuarentena (que se sabía que habría emisión), que tendríamos una inflación del 40%, compro y pago. Fue menor". "No digo que sea un logro, sí un empate", concluyó.