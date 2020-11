Tres series recomendadas para los que no saben qué ver

El año está llegando a su fin y con él los estrenos. Las plataformas de streaming se empiezan a plagar de las típicas producciones navideñas, pero todavía quedan algunas series interesantes para ver.

A continuación repasamos dos series para ver en Netflix y un estreno que dará qué hablar.

UNDERCOVER: OPERACIÓN ÉXTASIS

Este policial se trata de una co-producción holandesa-belga que nos lleva a un pequeño poblado ubicado en la frontera entre ambos países, donde se esconde uno de los traficantes de drogas más buscados del mundo: Ferry Bouman.

Cuando las autoridades locales descubren que allí tiene localizada su negocio, enviarán a dos agentes de la policía que se harán pasar por un matrimonio que se infiltrarán en el pueblo y tratarán de desbaratar la red de drogas.

Los 20 episodios de esta serie repiten algunos elementos típicos del género policial, pero se destaca por la acción, los toques de comedia y el drama que propone esta ficción.

Dónde verla: Netflix

Duración: 2 temporadas - 10 episodios cada una

The Story of Diana

El fenómeno de The Crown sigue pegando fuerte en el mundo de las series. La introducción de Lady Di en la cuarta temporada ha despertado nuevamente el interés sobre la figura de la Princesa de Gales.

Este documental en formato de miniserie recorre la vida de Diana Spencer desde la óptica de familiares, historiadores y especialistas en la realeza para contar su versión de la historia. Además cuenta con imágenes inéditas de la princesa de su infancia y adolescencia.

Ideal para complementar con Diana: In her own words, disponible en Netflix hasta el 30 de noviembre, que cuenta con el relato en primera persona de Lady Di. A través de una entrevista encubierta que concede a un periodista, relata parte de su vida, desde que conoce al príncipe Carlos hasta sus últimos días.

Dónde verlo: Netflix

Duración: 2 capítulos

30 MONEDAS

Uno de los últimos estrenos que nos dejará el 2020 es la nueva serie de Álex de la Iglesia para HBO. Se trata de una serie de misterio y suspenso ambientada en un pequeño pueblo de Segovia en donde comienzan a ocurrir una serie de sucesos sobrenaturales.

El cura del pueblo junto al alcalde y una médica veterinaria comenzarán a investigar los extraños acontecimientos en torno a una moneda, que se cree que es una de las 30 monedas mediante las cuales Judas delató a Jesús.

El reparto de la serie cuenta con actuaciones de Eduard Fernández, Megan Montaner, Manolo Solo, Macarena Gómez, y Miguel Ángel Silvestre, a quien próximamente veremos en la quinta temporada de La Casa de Papel.

Dónde verla: HBO a partir del domingo 29

Duración: 8 episodios