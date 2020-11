Desde adentro: un docente dice que sus colegas hacen "como que" enseñan

En el programa Uno Nunca Sabe dialogamos Gonzalo Santos, docente y escritor. Autor del libro "El juez y la nada", donde sostiene que la educación argentina es un simulacro. Entre otras cosas, dijo que muchos docentes se ven obligados por el sistema para aprobar alumnos que no tienen las condiciones necesarias de avanzar en el sistema educativo.

Santos tiene 36 años y actualmente da clases en institutos de formación docente. En algún momento también fue profesor de secundaria. Esto lo llevó a plasmar lo que vivió al frente de las aulas en su libro: "Distintas experiencias difíciles que pasé como formador, sobre todo en la secundaria, me dieron el impulso para escribir".

En ese mismo sentido dijo que fue advirtiendo situaciones que "en principio me parecían inverosímiles y dije que lo tenía que contar". El libro es una mezcla genérica entre la crónica y el ensayo.

En "El juez y la nada" dice que la educación argentina es un simulacro, por lo que le pedimos que amplíe ese concepto: "Yo formo docentes para que sean profesores de secundaria y cada año noto que ingresan alumnos sin las competencias suficientes como para haber aprobado la secundaria. Entonces siempre me pregunto cómo llegaron hasta acá". "Evidentemente hubo profesores que certificaron que estos alumnos tienen conocimientos que en realidad no tienen", reflexionó.

Gonzalo Santos sobre los dichos de Acuña: "Hay déficit en la formación docente, pero una ministra no puede hablar desde ese lugar y con esos términos. No es comentarista, tiene responsabilidad en el asunto.

Para Santos aquello es algo habitual, "en secundaria sobre todo hay profesores presionados por el sistema, que terminan certificando que el alumno posee conocimientos que no tiene". Por eso, a su entender "hacemos 'como si', como si evaluamos, como si los alumnos estuvieran aprendiendo, como si estuviéramos enseñando. La educación deviene así muchas veces en esa especie de simulacro".

Ahondando en aquel concepto de las presiones del sistema, el escritor mencionó que "hay una presión del gobierno para que los alumnos pasen de año". Incluso dijo que "si tenés un curso con pocos aprobados enseguida viene el directivo a juzgarte como docente y a ponerte a priori como el responsable de que no hayan aprobado. Te piden estrategias y distintas cosas que hagan que le cierren los números, para no tener problemas con el inspector que a su vez no quiere dramas con sus superiores".

Estrategias para salir adelante

Aprovechamos para que Santos nos diga desde su óptica cómo puede revertirse esta realidad que describe. El escritor explicó que la formación docente tiene varios problemas:

"Hay muchos institutos, aproximadamente 1300 en todo el país. Entiendo que se debe a una necesidad de muchos lugares donde la gente no tiene otra opción que estudiar y busca ser docente o policía como salida laboral. Yo creo que hay que trabajar un poco sobre eso".

"También deberían haber materias específicas, hoy un docente que entra a estudiar literatura no tiene tantas materias relacionadas con la literatura en sí, sino que tiene muchas de pedagogía. El conocimiento específico sobre el área debe ser la centralidad".

"Trabajar la construcción de la autoridad en la escuela secundaria. No dejar al docente solo en el aula de alguna manera".

