Suba de combustibles: ¿qué hay detrás de los sorpresivos y contundentes aumentos?

Hoy nos despertamos con la noticia de que YPF aumentó el valor de los combustibles un 2.5%, promedio, en todo el país. Sobre esto, hablamos con el economista Carlos Burgueño.

"En lo que va del año, los combustibles han subido un 16%", detalló Burgueño en Uno Nunca Sabe. "Lo que dicen desde el mercado petrolero es que aún falta un 12 % para empatar a la inflación. El problema es que todo influye en el bolsillo", completó.

El economista, que catalogó estas subas como "en secreto y fulminantes", dijo que de acá a fin de año es inviable que las petroleras suban todo ese porcentaje restante y, "si lo pasan para el año que viene, también tendrán la inflación de 2021. Es decir, tomando la que prevé gobierno, que es una utopía, tienen que aumentar 29% más lo que te quede de este año".

¿Qué pasa si no suben los precios?, se preguntó retóricamente el especialista, quien respondió: "las petroleras pierden dinero, entre ellas YPF, que es de capitales argentinos. Además, "YPF va a seguir invirtiendo, el problema son los privados, que no van a venir si no ganan plata".

En ese mismo sentido, Burgueño contó que el negocio petrolero es a mucho riesgo y en lugares difíciles, con lo cual no es limitante la decadencia política de argentina como para que venga alguien de afuera a invertir en el negocio. "La industria petrolera dice: ´ojalá los pozos estuvieran en Suiza, pero lamentablemente están en Libia´. Acá estamos mal, pero no somos Libia", argumentó.

Según dijo el especialista, Argentina es un gran país para invertir en petróleo, de hecho se hace y, junto con el automotriz, es el sector donde más inversiones extranjeras hay. "Vaca Muerta en un diamante que tiene nuestro país. El problema es que para que alguien venga a poner plata la única condición del mercado petrolero es que haya Fair Play, condiciones de estabilidad para la inversión, pero fundamentalmente que sea negocio".

Por aquello, dijo que las petroleras están obligadas a que parte de la producción se destine al mercado interno y un porcentaje a la exportación. Pero, "como el precio del petróleo está muy deprimido, el negocio hoy pasa por Argentina y si no actualizas el precio, no es negocio", sentenció Burgueño.

En conclusión, este es otro "golpe al bolsillo de la gente, que nuevamente en octubre perdió contra la inflación", cerró el especialista económico.

