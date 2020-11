El gobierno busca que los argentinos paguen aún más impuestos

Tras haber obtenido media sanción esta madrugada en Diputados el mal llamado "impuesto a las riquezas" que propuso el kirchnerismo; ahora el gobierno estaría preparando otros dos proyectos en materia económica: el plan fiscal y la reforma impositiva. Sobre esto, hablamos con el columnista económico Carlos Burgueño.

"El próximo gran debate en materia económica será la reforma impositiva. Prepárense porque habrá polémica y se va a volver a discutir en nuestro país la historia de los que más tienen.", adelantó Burgueño.

Sobre ese proyecto que el Ejecutivo presentaría en el Congreso, el economista comentó que "no baja la presión de Ganancias sobre la cuarta categoría, sobre todo porque no va a tener en cuenta la indexación por inflación, sino por otro mecanismo". Esto quiere decir que cuando las paritarias aumenten de modo igual a la inflación las bandas de Ganancia serán elevadas de una manera más lenta. Así, "no va a ser el primer año, pero el segundo o el tercero más gente va a estar dentro de Ganancias".

Otro de los puntos que plantea ese proyecto es que haya mayor presión de Ganancias sobre las empresas y personas de más ingresos. O sea, "los que más ganan más van a pagar y tendrán una mayor presión sobre bienes personales y sobre los activos financieros por sobre los activos productivos", explicó el especialista.

Burgueño también aclaró que "no será un impuestazo, pero si estamos esperando una reforma impositiva que hable de una menor presión o de rebaja de impuestos, no sucederá. Vamos para el otro lado", así mismo aclaró que no será tampoco de "manera violenta".

En tanto que el otro proyecto que prepara el Ejecutivo y del cual nuestro economista se declaró ampliamente a favor es el programa fiscal de mediano plazo que quiere aprobar el ministro de economía, Martín Guzmán.

Con aquel, se busca que el país "vaya en un sendero gradual hacia el equilibrio fiscal". Es decir, "que no sea shock, pero sí una política en la cual todos los políticos de este país se comprometan en un sendero de 4 años a que ya no haya déficit y mantener el superávit fiscal junto con el superávit comercial", concluyó Burgueño.