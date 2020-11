Emir Félix tomó distancia de Anabel Fernández Sagasti pero...

El PJ de Mendoza logró llegar a una lista de consenso de cara a la renovación de autoridades y finalmente Anabel Fernández Sagasti asumirá como presidenta en el mes de diciembre. Así se acordó con los intendentes del peronismo, la mayoría de los cuales salieron a expresar su apoyo a través de las redes sociales. El único que no lo hizo fue el intendente de San Rafael, Emir Félix. "La verdad es que no le doy trascendencia a las elecciones del partido", subrayó el jefe comunal y dijo que está concentrado en la gestión del municipio que conduce.

Si bien aclaró que habló con Fernández Sagasti para felicitarla personalmente y subrayó que no es una persona que suela usar las redes sociales, admitió que más allá de la buena relación con la senadora nacional representan a sectores diferentes. "Con Anabel representamos dos sectores distintos, pero me llevo muy bien con ella, no tenemos la afinidad no soy parte de su estructura política, pero no tengo un problema político", declaró en el programa Sonría lo estamos filmando.

Pero además, el intendente le bajó el precio al tema partidario y aclaró que no debe ser una novedad que haya lista de unidad y menos en este contexto. "No hay un marco posible para discutir listas partidarias, hay que definirlo rápido" resaltó el intendente.

Incluso, recordó que desde hace tiempo que no hay elecciones internas en el PJ y que tanto el actual presidente Guillermo Carmona como el anterior Omar Félix también llegaron con listas de unidad. "No es una novedad que haya unidad, hay una norma explícita, quién gana la interna pone el presidente del partido", aseguró.

Por otra parte, también se expresó sobre el tratamiento del Presupuesto 2021 y lamentó que el gobierno provincial haya decidido tratar el proyecto de forma intempestiva y no haya escuchado el reclamo del PJ para demorar una semana el tratamiento. Al respecto, aseguró que la oposición tenía intenciones de hacer aportes y acompañar pero que el oficialismo no quiso hacerlo.

