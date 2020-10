Romperemos nuestro propio récord: en Argentina se duplicará el consumo de ansiolíticos

En el marco del día de la salud mental, que se conmemora mañana en nuestro país, hablamos con el psiquiatra Juan José 'Chepo' Vilapriño. Nuestro país tiene un récord mundial que podría superar este año, te contamos en detalle cuál es.

Argentina ya era el país del mundo que más recetas de ansiolíticos per cápita emitía, aún antes de la pandemia y la crisis económica que estamos atravesando. Por eso, le preguntamos al profesional cómo se espera que finalice este año en ese ranking de consumo. "Vamos a tener el récord de récord, seguramente emitiremos el doble de recetas", sentenció Vilapriño.

De cualquier modo, el psiquiatra aclaró que hoy por hoy "mucha gente va buscando medicación, pero una de las funciones que yo tengo es ver si es o no medicable; y si no lo es, explicarle al paciente los motivos". Por eso marcó que existe también una falencia del sistema, "si un médico medica de manera precipitada es porque no le está dando el tiempo suficiente a una persona para escucharla y entenderla. Eso es producto de que todo el sistema está en la máxima tensión, estamos atendiendo más pacientes de los que podemos", completó.

Vilapriño: "Me preocupa el consumo de Redes Sociales de los jóvenes. Los desconecta y son como una droga".

También aseguró que mucha gente joven, millennials y centennial, están tomando ansiolíticos. Incluso, "en la clínica privada tenemos chicos internados de 13 o 14 años. Eso ya se venía viendo", comentó. Para el especialista esto tiene que ver con determinadas situaciones a nivel social que van crujiendo. Por ejemplo, familias muy disfuncionales y con las jerarquías niveladas, son situaciones propias para la enfermedad psíquica.

En el marco de aislamiento y hablando explícitamente de los más chicos, Vilapriño observa que los niños y adolescentes están teniendo dificultad para vincularse con sus pares, están obligados a jugar solos y en definitiva a vivir solos, lo cual es muy perjudicial para ellos. Además dijo que "las redes sociales me parecen nocivas, porque perdés la humanización. El ser humano es conectarse con el otro: ver la cara, sentir las sensaciones. En videollamada no te conectás con el fondo emotivo del otro".

"Una persona es una red pero no tecnológica, sino que se conecta en red de emociones, afectos y vínculos. Cuando la perdemos, perdemos al ser humano", concluyó el especialista.

En este enlace, la entrevista completa.