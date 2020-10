Burgueño: "Con el dólar, estamos viviendo un momento complicado y de definiciones"

Argentina está atravesando una grave crisis económica. El dólar blue se disparó esta semana y esto indefectiblemente impactará en los precios. En esta nota, el periodista y economista de Uno Nunca Sabe, Carlos Burgueño, nos detalla el panorama actual y varios escenarios posibles en un corto plazo.

Ayer se disparó el dólar blue, que estaba relativamente tranquilo, sin embargo, subió $6 en tres días, "lo cual es mucho dinero", dijo el economista. "Yo diría que $158 es un valor caro, además tiene una brecha del 104% con un dólar oficial sin retenciones que no es barato", completó.

"Con el dólar, estamos viviendo un momento complicado y de definiciones". La suba del dólar ilegal, según explica nuestro especialista tiene impacto inflacionario y nos lleva a un esquema de escasez de producto que puede comenzar a vislumbrarse. "Está tan distorsionado el mercado cambiario en Argentina, que llegás a un punto donde los artículos no tienen precio", dijo.

En ese mismo sentido, Burgueño comentó que "si vos mirás una góndola hoy en un supermercado, más allá de que estamos atravesados por la pandemia, se observa que hay muy pocos productos importados". "Mientras que escucho al gobierno decir que el problema son las importaciones. Entonces yo estimo que la situación será peor en cuanto a las importaciones, por dos cuestiones: no hay dólares para traer productos del exterior y no hay demanda para pagar el precio de esos artículos, porque el valor de dólar al que el importador puede acceder para abonarlo y traerlo es el blue o el bolsa".

Burgueño: "Este valor del blue refleja que hay mucha gente que está buscando comprar dólares. Argentina va a comprar dólares, el gobierno tiene que aceptar esto".

La dolarización de la economía

Burgueño también dio su opinión sobre una posible dolarización de la economía argentina: "No me gusta, creo que las soluciones del país pasan por otro lado, no por dolarizar". Además, dijo que "hoy por hoy atarse a una convertibilidad con un déficit fiscal que este año será del 10% es suicida, es llevar la pobreza al 50 o 60% y la sociedad no lo va a soportar. Habrá un estallido social".

