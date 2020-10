Al final, ¿El FMI no es tan estricto porque siente pena de Argentina?

En el programa Uno Nunca Sabe analizamos junto con nuestro columnista económico, Carlos Burgueño, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, mediante la cual van a continuar con las negociaciones en el marco de un nuevo programa financiero.

Burgueño comentó que ayer hubo un primer encuentro entre el staff de Martín Guzmán y los integrantes del staff visit del FMI. El especialista aclaró que esto "es una visita de staff simplemente para recoger datos y después llevarlos a Washington".

Llanamente, nuestro columnista comentó que se tratarán de reuniones donde la organización financiera internacional hará preguntas y repreguntas. "¿Cuánto cree que será el déficit del año próximo?, ¿Cómo cree que va a evolucionar el gasto y la recaudación para llegar a ese punto?, ese es el diálogo que se va a mantener", ejemplificó Burgueño.

Ante esto, no habrá posibilidad de saber si están conformes o no con los resultados, por el tipo de visita. Pero, para nuestro columnista, la frase de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, "aclara todas las dudas, porque si no le van a pedir más ajuste del gasto a Argentina, no hay nada que discutir".

Recordemos que Georgieva dijo: “No venimos a Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto". Por lo que el especialista comentó que "el temor que hay siempre, más en un gobierno kirchnerista, es que el FMI te pida algún tipo de ajuste previsional, fiscal, de gasto, laboral, etc. Ahora, si ya sabés que no te lo van a solicitar, ya está".

Por esto, la visita sólo se va a tratar de una distribución de información desde Argentina hacia el Fondo. "Nuestro país debe mostrar resultados fiscales y monetarios más o menos coherentes y tratar de apurar el tiempo para que, si hay alguna crisis de acá a fin de año, sea después de que se apruebe el paquete", comentó Burgueño.

Nuestro columnista comentó que ahora Argentina tiene el problema de que el Directorio Ejecutivo del FMI le permita el mecanismo de pago que propone nuestro país, porque no está dentro de las estructuras del propio Fondo. "Entonces el board tiene que aprobar algo que no es común para ellos: un plan de pago". En ese punto, la decisión depende de los votos fundamentalmente de los EEUU, un detalle no menor.

¿Por qué Georgieva no puso mayores presiones para nuestro país?

Esa pregunta se la hicimos a Burgueño, quien opinó que "a la Argentina se le tiene cierta pena en el mundo, ya. El plan de pago está aprobado, porque saben que Argentina no puede pagar un peso". Por eso, lo único que se va a discutir es un plan de pago y si le van a permitir al Gobierno abonar la primera cuota en 3 años, que sería lo más difícil de negociar.

