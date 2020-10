Venezolanos en Argentina: ¿Por qué deciden quedarse?

En el programa No Tan Millennials hablamos los inmigrantes venezolanos José Márquez y José Ángel Carrasco, quienes tienen 57 y 58 años, respectivamente. Viajaron hace años a Argentina y lo eligen aún hoy. Te contamos cómo ven ellos nuestro país hoy.

"No tenemos ganas de irnos, queremos quedarnos en Argentina", sentenciaron. "Yo tengo planes establecidos aquí, de hecho estoy en etapa de expansión, me mandan dinero de Venezuela y estoy comenzando a invertir. Sigo apostando a Argentina desde hace 3 años, con todo y las calamidades que pueda tener", contó Carrasco.

Ambos coincidieron en que Argentina aún ofrece muchas oportunidades y tiene un pueblo muy despierto. Sin embargo, Márquez resaltó que "hay que tomar previsiones, no hay que permitir que empiecen a manipular las leyes a favor de un proceso socialista, ahí es donde podemos entrar en punto crítico". Así como también alertaron que "en caso de que comience la etapa de expropiación de forma acelerada, ahí sí habría que pensar a irse".

Carrasco contó que pertenece a un grupo de profesionales que fueron afectados directamente por el régimen actual de Venezuela. "En el año 2003 fuimos despedidos más de 2000 trabajadores de la industria petrolera, sin ningún resarcimiento. Para mi y para los petroleros de ese círculo tan grande, es una cuestión de honor".

Por eso, en referencia a algunos compatriotas que emigraron pero ahora están pensando en volver a Venezuela, enfatizaron en que: "Es una locura querer volver ahora, con las calamidades que están pasando".

En tanto que Márquez comentó que inmigró un año a Perú, un país que resaltó como pujante en cuanto a la gran capacidad de trabajo de los ciudadanos, sin embargo, "lo único que no me gustó fue la cultura, acá nos sentimos como en casa. El calor humano acá es evidente. En Perú no me estaba yendo mal, pero adolecía de algunas cosas".

