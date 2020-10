Femicidios: ¿Por qué falló la ley de emergencia en violencia de género?

El caso Neuss puso nuevamente en escena los femicidios que se dan en el país. Durante la pandemia se triplicaron los crímenes de mujeres en Argentina, por lo que hablamos con Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano

"Hace muchísimos años que no logran descender los índices de femicidios.Pero en este período de aislamiento, donde la mujer se encuentra con su agresor y no puede asistir a grupos de ayuda, por ejemplo, se incrementaron no sólo contra sus parejas, sino también contra los hijos", aseguró Rico.

Para la presidenta de la Casa del Encuentro son insuficientes las medidas que se han tomado, porque está claro que a las mujeres las siguen asesinando, además de la gran cantidad que están internadas porque han sufrido un ataque brutal.

Rico: "Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los varones violentos no estamos hablando de los hombres en general, sino de aquellos que consideran a la mujer como un objeto de su pertenencia".

De todos modos, para Rico "la única forma de descender los índices de violencia es a través de un cambio cultural y de unirnos en este tema, que se lleva la vida de muchísimas mujeres en nuestro país".

Particularmente sobre el caso de Silvia Saravia y el empresario Jorge Neuss, la directora del observatorio de femicidios cuestionó el tratamiento de los medios de comunicación: "ni siquiera la nombraban a ella y afirmaban que era un pacto suicida. Si esto hubiese ocurrido en un barrio vulnerable, entre personas desconocidas, se habría manejado diferente".

Finalmente, en cuanto a la emergencia en violencia de género, Rico dijo que en las provincias donde se aplicó no dio buenos resultados, "´porque es necesario un trabajo integral, como el plan acompañar, lo demás son pequeños parches que no remedian nada".