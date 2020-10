Conocé la actividad que creció esta época y tiene múltiples beneficios

Uno de los placeres más comunes es pintar. Por este motivo en El Permitido le consultamos con la reconocida artista mendocina Silvia Basso sobre cuáles son los requisitos para dedicarse a este arte y qué efectos positivos tiene.

Silvia manifestó que durante el periodo de pandemia muchas personas se han volcado a esta actividad. Esto ha sucedido ya que al estar durante tanto tiempo encerrados, pintar “ha sido un cable a tierra o incluso el despertar de muchas personas que se han encontrado con que lo hacen maravillosamente”.

En cuanto a quiénes pueden dedicarse a esto, dijo que no hay límites de ningún tipo si se considera que “todo se aprende”. “Todos pueden pintar, no importa si te vas a dedicar a eso en tu vida”, explicó la especialista mendocina. Destacó además que suele suceder que al comenzar hay quienes se muestran descontentos con el resultado, pero esto es “porque lo hacen con la cabeza, mientras que pintar se hace con el alma”.

Silvia Basso.

En este camino “está bueno guiarse con alguien, pero lo importante es sentirse libre”. Al soltarse frente al lienzo en blanco, lo que sucede "es maravilloso”. Por esto, según indicó Basso, cada maestro guía a sus estudiantes, pero ellos van tomando su propio camino.

Silvia Basso resaltó además los beneficios psicológicos de pintar. “Es como cuando haces yoga, estás vos con ese lugar, es un momento tuyo, se silencia la cabeza, las ideas bajan, la mente se aquieta, es un placer”, enumeró la artista. “Al volcar lo que tienes dentro, sale tu inconsciente, aunque hagas diez manchas sin sentido, eso se hace consciente y sanás”, argumentó.

Por último, dejó un mensaje para todos los que aún no se animan: "La vida es sencilla, 'esto me gusta y lo hago', no hay que tener prejuicios y menos para pintar, pintar es saludable y te ennoblece el alma. Se puede hacer a cualquier edad, no hay que perder tiempo".

Acá, la entrevista completa.