WorkOutfits: tips para renovar visualmente tu uniforme

Los uniformes no siempre resultan favorecedores y se pueden volver repetitivos y aburridos. Pero, ¡a no desesperar! En la siguiente guía te mostramos cómo potenciar al máximo tu look profesional.

Para aquellas que cuentan con un uniforme para ir a trabajar la decisión se hace bastante más sencilla, ya que tienen gran parte del trabajo resuelto al no tener que plantearse diariamente qué atuendo llevar. Sin embargo, un aspecto negativo de los uniformes es que son confeccionados al por mayor, por lo que no se tienen en cuenta las diferentes siluetas, y mucho menos los colores que favorecen a cada tono piel. Si a esto le sumamos el aburrimiento de vestirse igual todos los días, tenemos caos.

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro uniforme

Lo ideal es que te sientas cómoda y segura con las prendas que lleves, por lo que es conveniente chequear bien el calce antes de aceptar tu uniforme. Una vez hecha esta pre selección, si no te sentís cómoda podés realizar algunos arreglos a medida: agregar algunas pinzas, ruedos, ganchitos, y demás detalles que te pueden brindar el confort que necesitas.

Ahora bien, ¿cómo combatir el aburrimiento de vestir todos los días igual? Jugando con los colores del maquillaje, los accesorios, renovado tu peinado (¡siempre según los reglamentos de la empresa!). ¡Te aseguro que con estos pequeños cambios te vas a sentir renovada!

Pequeños detalles, grandes cambios

Peinados sencillos para renovar tu imagen laboral

¡Importante! a la hora de darle acentos de color a tu uniforme, elegí tonos que potencien tu colorimetría personal (color de piel, cabello y ojos). ¿Cómo? En un sitio con buena luz natural, posiciona por ejemplo un pañuelo, bajo el rostro y paralelo al piso, de modo tal que haga reflejo en tu rostro, así identificarás fácilmente si opaca tu colorimetría o si la potencia, volviendo tu rostro más luminoso y vital ¡notarás la diferencia!

La elección correcta de color le da vida a tu imagen

Tips by Natacha Capello

¿Necesitas más recomendaciones?

Instagram