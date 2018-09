WorkOutfits: los "sí" y los "no" para ir a trabajar sin uniforme

Elegir qué ponernos para ir a trabajar no es sencillo, encontrar looks acertados y que además proyecten una imagen eficaz, a veces termina siendo una odisea. Pero, ¡pensamos en vos! y preparamos una guía para que aprendas a potenciar tu imagen en poco tiempo.

Work Outfits -formal-

Sin uniforme

Ámbito formal

Si tu trabajo no exige uniforme, mi primer consejo es armarte uno. Aunque suene contradictorio, tener una suerte de “uniforme” formado por prendas básicas en colores neutros de muy buena calidad facilita la elección diaria y garantiza que siempre estés presentable y acorde a tu trabajo.

Para renovar diariamente estos básicos, podés optar por accesorios en tonos de moda, como collares, pañuelos, y broches, entre otros, que estén en armonía con la imagen corporativa de la empresa y el cargo que ocupes.

Work Outfits -formal-

Para las profesionales que no trabajan en relación de dependencia pero sí en un ámbito formal, es fundamental no “relajarse” y caer en el desarreglo por falta de presión, ya que la comunicación no verbal es muy importante, sobre todo en primeras impresiones.

Las prendas que más formalidad transmiten son:

Los sacos tipo blazer (mientras más estructurados, más serios resultan).

Las camisas (si son blancas, este tiene que ser impecable).

Los pantalones de vestir.

Las faldas (idealmente a la rodilla, en versión evasé o tubo dependiendo del tipo de cuerpo).

Los vestidos estilo Jackie.

Zapatos de vestir.

¿Un consejo infaltable? Antes de adquirir una prenda nueva, chequeá que combine con la mayoría de las que ya tenés.

Ámbito informal

La misma regla se aplica para aquellas que trabajen en un ámbito informal, ya sea en relación de dependencia o no: Tengan un "uniforme". Esto no sólo simplifica mucho la tarea sino que obliga a mantener una línea, porque ¡atentas!: en este tipo de ambientes es muy fácil olvidarse por completo de la imagen personal, y si bien el look no es lo más importante, verse bien otorga mucha seguridad, y esto siempre es un plus en entornos laborales.

Work Outfits -informal-

Los ámbitos informales aceptan casi todo, pero es importante transmitir una imagen pulida por más informal que sea el outfit elegido. Acordate: la informalidad no tiene por qué ser sinónimo de dejadez.

Work Outfits -informal-

Prendas informales aptas para entornos laborales:

-Remeras de algodón (si son blancas, este tiene que ser impecable).

-Pantalones de jeans.

-Faldas idealmente a la rodilla.

-Vestidos con cortes de diseño (siempre en un largo prudente).

-Zapatillas (en menores de 35 años y tienen que verse como recién lavadas).

-Calzado bajo.