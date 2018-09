¡Trend alert! Verano en colores neón

Numerosos fueron los desfiles que se hicieron eco de este patrón (Oscar de la Renta, Céline, Prada y Balenciaga entre otros)

El neon style llegó para dominarnos. Desde tonos verdes lima hasta el rosa más escandaloso. Te damos opciones para que te atrevas a incluirlas en tus looks. Te mostramos cómo llevarlos.

Famosas como Blake Lively y Ashlee Simpson usaron trajes que se pueden combinar con un look de día o con un estilismo de noche. Kim Kardashian como siempre más arriesgada mostró más piel.

Kylie Jenner es la reina del neon y lo luce en todas sus prendas.

Chiara Ferragni se animó a un look Spice Girl combinando dos colores. También la podemos ver con biker short de color en el gym. Rocky Barnes deslumbró a todos con un vestido de fiesta pegado al cuerpo.





Bella Hadid lucio un outfit amarillo impactante y lo completó con un make up en tonos similares. Su hermana Gigi Hadid no podía quedarse atrás y se vistió de rosado con make up haciendo juego. También vemos a Rita Ora con un arcoíris neón en sus ojos.

Si te parece demasiado por muy tendencia que sea, probá usándolo en accesorios, zapatos o uñas como lo hace Kaia Gerber.