Todo lo que tenemos que saber las que tenemos +40

¡Ojalá yo hubiese tenido la posibilidad de conocer de antemano cómo sería lo próxima etapa de mi vida a los 30!

Aclaró esto porque muchas de ustedes me consultaron si las de 35 y más podían leer mis notas, y yo les digo, no solo pueden, ¡sino que espero que lo hagan!

Dicho esto vamos directo a lo que quiero compartirles en esta oportunidad.

Las +40 vivimos la segunda mitad de la vida, la juventud madura, les cuento esto porque la esperanza de vida para las mujeres, es de 75 a 80 años. ¿Por qué es importante este este dato? Porque viviremos muchos más años todavía y lo bueno sería que los vivamos plenas.

Los avances científicos tienen mucho que ver en esto pero créanme que la calidad de vida que tengan en sus próximos años depende claramente del estilo de vida que tengan hoy, y cuando hablo de estilo de vida hago referencia a la forma en la que se cuidan, cómo se alimentan, a la rutina de ejercicios que hagan, a si tienen un buen descanso y si están satisfechas y contentas con la vida que están viviendo.

Para disfrutar plenamente esta etapa las +40 tenemos que eliminar las cosas que no nos fortalecen y nos envejecen aceleradamente.

El poder mantenernos sanas, fuertes y lindas, se relaciona directamente con nuestros hábitos.

Un factor muy importante también es que seamos capaces de manejar la forma en la que pensamos, lo que nos permitirá ser más fuertes y optimistas ante las contrariedades.

Me pareció importante escribir esta nota para darles pistas y puedan identificar aquello que deberían desterrar de sus vidas para mantenerse sanas y jóvenes de cuerpo y alma, es por eso que escribí una serie de temas a la que todas las +40 tenemos que prestar atención y modificar drásticamente.

Ser dependientes de alguien

Son mujeres +40 y cuando ven su futuro lejano, su vejez, se ven solas y en algunos casos en un asilo con poca gente que las visite o peor, sin vistas... no se preocupen es normal, según encuestas que se hicieron a mujeres de 40 y más el mayor de los miedos que expresaban era exactamente ese.

¿Entonces cual es la solución? Para tener una vejez diferente a esa imagen que la mayoría de nosotras teme debemos comenzar en esta juventud madura a hacer cambios y a procurarnos empezar a ser mujeres independientes económicamente y fuertes físicamente, alimentar los lazos con las personas a tu alrededor y nutrirte de esas relaciones, también crear nuevas para darle nuevos aires a nuestros corazones y mentes.

Desempeñar un trabajo a desgano

Salvando el hecho de que la economía del país está difícil, debemos tener en cuenta que a nuestra edad es ideal poder emprender algo propio, además de tener la capacidad de hacerlo.

¿Si no le damos importancia a nuestras pasiones ahora cuando entonces? Si consideran que están en una situación laboral que no les satisface empiecen a evaluar la posibilidad de dejarla o bien de complementarla con una actividad que les encante. Pensar también en asociarse con amigas, es una buena solución para esta época.

Ser perezosa

Para una +40 es importantísimo mantenerse activa y retomar todo aquello que dejaron de lado cuando nuestros niños eran pequeños. En esta etapa es muy importante dejar de lado el desgano y la flojera, no podemos dejar que nos venza la pereza, y generar nuestra propia fuente de energía, esa que nos nutre y se alimenta día a día con buenos hábitos y manteniéndonos en movimiento.

Poner fin a las relaciones tóxicas

¡Comprobado esta que las emociones malas enferman y envejecen no solo tu espíritu y ganas sino también tus células! Si estamos en una relación tóxica sea del tipo que sea (amistades, trabajo, pareja, familia). Nos resultara muy difícil poder ser nosotras mismas y brillar porque nuestra energía y ganas se encuentran estancadas. Además de que este tipo de relaciones por lo general se da con personas que "vampirisan" nuestra energía por lo que se nos hace muy tedioso poder producirla y mantenerla.

Es difícil reconocerla a primera vista porque generalmente las personas tóxicas se muestran muy seductoras, por ejemplo una “amiga” comprensiva y compañera o una pareja cariñosa y atenta se vuelven adictivas, pero si el gusto “a final de boca” es amargo pues bien, se trata de persona que debes alejar de inmediato de tus días.

Cuando logren identificar si están en algún tipo de relación tóxica y puedan terminarla verán como se quitan de encima un gran peso y que avanzar se les hará muy fácil, incluso van a verde y sentirse rejuvenecidas.

La victimización

La vida que vivimos es la que creamos con nuestras decisiones y acciones ni más ni menos, no es producto de la “mala suerte” ni culpa de los demás y si no estás a gusto con ella entonces ¡cámbiala! Pueden hacerlo en un abrir y cerrar de ojos cerrando grietas, acercándose a personas de las que se alejaron, cambiando actitudes para consigo mismas y para con los demás.

Somos seres racionales y por lo tanto flexibles y esa condición es muy valiosa si la descubren y la utilizan para generar bienestar en ustedes mismas y en su entorno.

No estoy diciendo que cedan su poder a otros o a circunstancias fortuitas, la decisión de hacer lo que les haga bien y les de la gana es suya, pero si hacerlo de determinada manera no les hace bien cambien el rumbo.

Van a ganar en calidad de vida y eso amigas se ve reflejado en nuestro semblante.

No deberías fumar

El muchas oportunidades hay mujeres que comienzan a fumar como remedio para calmar la ansiedad, pero de pronto este hábito se transforma en una adicción que comienza a quitarles años.

El hábito de fumar hace que sus vidas se acorten y que su calidad no sea buena y sería realmente penoso que se quiten años que bien vividos serán de los más felices. Si están fumando traten de tomar la decisión de dejarlo, van a sentir un gran cambio a todo nivel y van a sentirse felices de haber tomado esa decisión.

Si no fuman pueden estar seguras de que es una decisión acertadísima. Esto también aplica para el alcohol, las drogas y cualquier otro vicio o adicción que dañe tu cuerpo.

Fuera el miedo a envejecer

Si si, lo sé no es fácil en algunos casos pero, ¿realmente tiene sentido sentir ese temor?

Inevitablemente vamos a envejecer y ningún propósito tiene añorar ese cuerpazo que teníamos a los 20 sí tarde o temprano llegará el momento de muchas arrugas y cuerpo de abuela, lo más inteligente es transitar ese camino con salud, naturalmente y con fluidez, después de todo es preferible ser la suma de vivencias ricas y memorables que atesoramos y no un cuerpo vacío.

Demasiado tiempo frente al televisor

Si hay una relación mala a la que debes dejar de darle tiempo es a esta. Tu metabolismos se hace lento, hace que no interactúes con personas y que tu musculatura empiece a atrofiarse, sin contar que perder el contacto con la naturaleza es mala elección. La tele inevitablemente hará que te marchites.

Si es que tenes está relación más activa de lo normal termínala ahora mismo y hacete amiga de tus zapatillas, salí a caminar y mantenete en movimiento. Generalmente la suma de años nos pone ociosos por lo que movernos más hará que no nos “atrofiemos”

Demasiada azúcar en nuestra dieta

Voy a decírselos como primera idea para que se les quede tatuado en la mente, “el azúcar es el padre de todos los males” porque es el alimento responsable de nuestro envejecimiento acelerado, si es tal cual les digo.

Este elemento además daña el colágeno que le da firmeza a nuestra piel y recordemos que ya desde los 30 venimos perdiéndolo, a eso sumémosle que es un actor importantísimo en varias enfermedades como diabetes o cáncer.

Entiendo que muchas van a pensar que es imposible dejarlo ya que se encuentra en casi todos los alimentos envasados y procesados, pues bien disminuyan el consumo de esos alimentos y consuman más alimentos naturales o no tan industrializados.

Al momento de escribir la nota me di cuenta que los temas a tener en cuenta cada vez eran más y más y para que no se hiciera eterna la haré en dos entregas, entonces no se impacienten y la semana próxima les doy los últimos tips para evaluar y mejorar, o mantener el estilo de vida que llevamos.

Un beso a todas.