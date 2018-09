Simón Péndola presentó su staff customizado: DJ para todos los gustos

Simón Péndola , con más de ocho DJs formó su productora convirtiéndose en el único staff con variedad musical. "La idea es que cada uno de los chicos se sientan cómodos en su contexto. Hay quienes se sienten más a gusto en eventos corporativos, otros más sociales, otros en fiestas....", contó el fundador de Péndola Producciones; Simón presentando a cada uno de los miembros.

¡Uno por uno: conocelos!

Alexander Benegas

(Alex Benegas)

32 años

Arranqué chico. Mis hermanos siempre me guiaron por buenos gustos musicales. Uno de ellos tenía compacteras y cassetteras muy modernas para la época y yo jugaba con ellas.

Santiago Merino

(Santi Merino)

28 años

Comencé en el mundo de la música por un hermano que me pidió poner música en su cumple de 25, yo en ese entonces tenía 17 años. Fue una fiesta en la casa de mis viejos. Cuando terminó la noche me di cuenta que me había encantado. Después vino el 18 de otro hermano, el cumple de un amigo y así. Nunca paré hasta el día de hoy.