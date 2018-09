¿Qué pasará en tu signo con la entrada del Sol a Libra?

El ingreso del Sol a el signo de Libra, da comienzo a la primavera este 22 de setiembre de 2018, podemos ver en el gráfico el ascendente del mes esta en Tauro. El Sol en Libra en la casa astrológica 5 y la Luna como energía que acompaña a la Tierra siendo esta su satélite, en Piscis.

Esta combinación nos habla de esa necesidad de Libra; de equilibrio, justicia, belleza y armonía esta relacionada con reencontrar la unión con el sentido de los valores básicos y conectarnos con la compasión, encontrando unificación entre todos para seguir adelante y vencer los momento de dificultad, como crisis de cambio y transformación.

Carta mes de Libra



CASA 1 EN TAURO

La identidad clara es lo que pide esta casa astrológica, perdemos identidad cuando estamos dando valor a lo que nos marca la sociedad, la cultura donde nacemos y hemos sido criados, tomar fuerza para mostrar una identidad clara y desarrollada es este el momento para tauro. Poder lograr cambios que den una libertad interior, dejando de ser victimas ante las circunstancias. La intensidad de este mes basada en la forma de relacionarse con los demás, puede ser la pareja, el compañero laboral, las asociaciones, necesita tener una profunda revisión, tomando lo que es útil y benéfico para ambas partes, dando una vuelta de hoja a hechos antiguos, descubriendo un nuevo modo de complemento, donde se este claro cual es el rol de cada uno, encontrando los engranajes correctos que hacen funcionar esa relación.

Ser vos mismo claramente, coloca a los demás en el sitio que corresponde.

CASA 2 EN GÉMINIS

El valor de la comunicación es lo que nos muestra esta combinación astrológica, cada persona tiene una forma de decir las cosas y es posible que este mes de Libra, se necesite ser diplomático, equilibrado, evitar el conflicto porque sí. Busca las formas de decir lo que necesitás comunicar, sin llegar a una adaptación al otro que te lleve a la mentira o la hipocresía. Decilo de la manera que seas escuchado, dando lugar al que tenés enfrente, que también se exprese. Buscá un lugar neutral, un lugar agradable, un lugar que tenga buen gusto, armonía, el ambiente siempre ayuda a las relaciones, a la comunicación, a los momentos especiales.

No dudes en ser directo, sincero, abrí tu mente a que todas las posibilidades te llevan a cumplir con el deseo de expresarte. Es el momento de intercambiar, vender, comprar armando una red de relaciones para salir de las posibles conflictos financieros del momento.

Dos opciones pueden ser llevadas a ser una, con un poco de cada una, el equilibrio siempre es el medio.

CASA 3 EN CÁNCER JUNTO AL NODO EN LEO

Familiares y vecinos siempre es el mejor lugar para Cáncer y su sabiduría ancestral ayuda ese sentido de clan, donde todos pueden colaborar para llegar a un bien común. Los hermanos puede ser el motivo de relación importante para este mes, acompañarlos a una decisión o proyecto creativo, contener en la familia a los que están comenzando a independizarse. Arreglos del hogar, cuidados a los mas ancianos, a la madre, propone que esta responsabilidad, sea dividida entre varios para no desgastarse.

El sentimiento llega desde el alma, donde se cumple con la organización de eventos importantes familiares, eres el pilar que genera seguridad en tus raíces.

Todo lo que hacés por otros estará reflejado en el aprendizaje de tus hijos y sucesores. Entrega lo mejor de vo, que las vueltas de la vida te lo devolverán.

CASA 4 EN LEO

Calma tu necesidad de mantener y seguir proyectos, si te organizas, podés hacer más en menos tiempo. Es momento de afianzar tus capacidades, ser consciente, que tu trayectoria es la que define este momento. Hay un futuro que te espera, pero es hoy tu decisión de crear, observa en tu ambiente, tus bases, lo que heredaste, como te fuiste gestando hasta lo que sos hoy. No existe linaje de sangre, existe capacidad y talento que viene del alma. Confía en tus habilidades, conectá con la Tierra que te sostiene y nutre. Ir a tu interior a tus capacidades más antiguas te potencian para salir al exterior. Reinventarse es una necesidad de estos tiempos, donde todo pasa rápidamente, la capacidad de dar lo mejor que tenés con nuevas etiquetas, es el modo de encontrar nuevos vínculos profundos.

Ordená tu interior, creé en vos mismo, el universo necesita hacedores con corazón de héroes.



CASA 5 EN VIRGO JUNTO AL SOL Y MERCURIO EN LIBRA

La capacidad de ser útil este mes se dirige a los niños, jóvenes que necesitan una visión mas optimista que la que tienen los adultos. Iluminar con simple detalles a esos seres que tienen que vivir las dificultades de los más grandes, que dependen de adultos en crisis.

Este mes puede encontrarte recuperando la capacidad de sorprenderte, de sentir atracción por alguien o algo que te enamore, haciendo crecer dentro de ti momentos de disfrute y placer, este es el modo que todos tenemos de encontrar sentido a la vida.

El deseo es parte de nuestro instinto de conservación, nos incentiva a ir más allá a vernos reflejados en eso que nos enamora. A parte de ser útil también tienes derecho a disfrutar y encontrar momentos de esparcimiento que hagan crecer tus deseos de vivir y compartir con alguien la felicidad.

Se puede crecer jugando y se puede trabajar disfrutando, en el juego está el crecimiento.



CASA 6 EN LIBRA JUNTO A VENUS EN ESCORPIO

La rutina, el encuentro diario venciendo lo doméstico como algo constante y repetido; inevitablemente van deteriorando cualquier tipo de relación. Cambiar, renovarse, reinventar suele ser sumamente dificultoso. Libra necesita de otro, siempre que no haya aprendido a encontrarse en si mismo una gran relación, observá qué, con quién estás 24hs es con vos mismo. Si podés contigo, con tus pensamientos, tus conflictos internos, si podés darte lo que necesitás, sin esperar de otro, estás en el camino de que el otro sea esa parte que no esta totalmente desarrollada en ti, comprendiendo que es hasta dónde pueden ambos complementarse. Este mes fundirse en otro para tomar una nueva identidad compartida, estará teñido de una intensidad emocional, donde aflore todo eso que se tiene que mostrar, encontrando vías de transformación. El desequilibrio y los altibajos de la vida diaria, atentan contra la salud y la felicidad. Buscar espacios solitarios de disfrute, descanso, buena alimentación; también saber pedir a los demás que respeten, esos momentos para luego, poder estar junto a la pareja y demás personas, desde el disfrute, sin que sea una obligación.

Complementarse, es saber reconocer, con el otro la necesidad de fusión; sin perder la esencia individual.

CASA 7 EN ESCORPIO JUNTO A JÚPITER

La intensidad deEescorpio, hace huir a muchos de su presencia, así también es el gran atractivo y magnetismo que esa intensidad provoca en el mundo de las relaciones más intimas. Júpiter en esta posición, acentúa toda virtud y defecto de Escorpio, en este mes es de importancia plantearse formas de vivir en pareja sin tanta intensidad emocional, la vida tomada como un drama puede desgastar hasta el mas relajado ser del planeta. Búsquedas y proyectos en pareja, viajes, caminatas o cualquier actividad que sea de disfrute, expandirse juntos hacia un nuevo modo de compartir momentos de crecimiento interior, esto, une y crea vínculos de amor.

Es el momento de revisar temas de legalidad, documentación, finalizar contratos, renovar nuevos vínculos que mantengan legalmente compromisos, desde un orden y respeto ante los códigos de convivencia en el trabajo, sociedad.

Usá la fuerza del deseo para unir objetivos con quien amas y compartes la vida, será mas fluida tu vida cuando puedes unir, para transformar.

CASA 8 EN SAGITARIO JUNTO A SATURNO EN CAPRICORNIO

Si el tiempo se hace largo, tomá en cuenta que es la mente, quién decide la relatividad que tiene el movimiento del reloj. No hay prisa, solo persistencia, ritmo constante, flexibilizarse para ver otras opciones para llegar al objetivo deseado. Muchas veces la disciplina ordenada ayuda a pasar el proceso de transformación, ante los obstáculos que aparecen en tu camino.

No dependas de otros, o de una sola persona, busca hasta encontrar quien tiene la solución que buscas.

Observá que hacés igual y repetidamente que te lleva al mismo lugar, quizás caminas en círculos y por eso no podés avanzar.

Siempre la dificultad, el obstáculo, todo lo que nos pone en desafío es quien trae una gran enseñanza, si te enfrentás y resistís la dificultad tirara hacia atrás todo lo que venís haciendo.

Amóldate a este momento rodea las circunstancias el camino más largo es el que te lleva a los logros.

Tu poder expansivo es beneficioso, cuando toma una enseñanza y la ejecuta desde la consciencia en conexión con lo divino.

CASA 9 E CAPRICORNIO JUNTO A MARTE PLUTÓN Y LILITH

El sentido de la realidad y la gran aceptación que tiene Capricornio a la hora de ver la vida, es de un maestro sabio. Necesitás encontrar la sabiduría de lo que no se ve, de lo que es sútil y también rige el mundo real; tu obsesión ante las búsquedas de logros, que potencian tu posición en el mundo, te coloca muchas veces en lugares de autoritarismo. Conecta con el sentir propio y del otro, no decidas desde lo que tu visión cree que es mejor para los demás.

Sos tan responsable que creés que las reglas son las mejores. Los momentos de disfrute no le hacen daño a nadie. Tu necesidad de soledad es un gran miedo a la vulnerabilidad, este es mes es para encontrar en los demás, el complemento que de una visión distinta haciendo tu vida más integra, más amplia, aprendiendo a ver lo que los otros ven desde su propia realidad.

Complementarse no es controlar a otro, o dejarse dominar por las reglas, es compartir de a dos.

CASA 10 EN ACUARIO JUNTO A LUNA Y NEPTUNO EN PISCIS

Momento de gran brillo, la capacidad de ideas unidas al sentir que fluye, que complementa y arman proyectos beneficiosos para muchos, tiene que ser manifestado hacia lo social, en lugares de magnitud. Pensá desde la idea, intuye desde el sentir, actúa con sentido solidario. Esta combinación de signo, casa y planetas propone encontrar la vocación, aquello que te guía desde el alma como una necesidad imperiosa, que puede estar en cualquier profesión, salir de la mera ambición de poseer éxito y fama, para cumplir con lo profesional dando lo mejor, unificando la calidad de conocimientos, experiencia, en actos de servicios a la comunidad o a los grupos a los cuales se pertenece.

La mayor satisfacción y realización, es ver en los otros, cómo se manifiesta la excelencia, de ser un profesional con calidad humana.

11 EN PISCIS JUTNO A QUIRÓN EN PISCIS

Piscis y su alta sensibilidad pasa a estar inundado de sus sentimientos y de las vivencias con quienes convive o comparte grupos por una misma circunstancia, ya sea profesional, laboral, de estudios o practicas de diversión. Este mes aparecerán situaciones donde viejas heridas se vuelven a presentar para encontrar la forma de sanar, muchas heridas tienen que ver con sentimientos de rechazo, falta de adaptación, viejas frustraciones de niño o adolescente. Tenés tu tiempo para ayudarte en grupos de autoayuda o simplemente con amigos que pueden ser compañeros y guías para llegar a tu sanación. No confundas el dolor de otros como tuyo, elaborá cuál es tu necesidad de encontrarte con lo que realmente sentís; que es tu dificultad para avanzar en la vida, considera que estamos en un momento donde diversas formas de contención, terapias complementarias en manos de profesionales pueden ser de gran ayuda. La enfermedad, el dolor, el conflicto psicológico es la unión de vivencias de shock emocional que pueden ser sutiles y estar en nuestro inconsciente.

Sanar cualquier aspecto de nuestra vida, depende de nuestra voluntad para aceptar y comprender que tenemos que cambiar, perdonando el pasado, en un presente alentador desde el amor a uno mismo.

CASA 12 EN ARIES JUNTO A URANO EN TAURO

Esta combinación es compleja, para Aries la rapidez para ponerse en acción, es primordial, ubicada en una casa astrológica que necesita introspección, el detonante de Urano señor de los cambios e imprevistos, inclina a observar internamente hacia donde quieres dirigirte, sin programar demasiado ya que todo esta en un proceso de cambios impredecible.

Incentivar al cerebro a tomar nuevas técnicas de relajación, pueden ser una vía útil para activar una intuición, que despierta nuevas áreas de conexión cerebral, dándote creatividad, ingeniosidad, borbotones de ideas pueden aparecer y tendrás que ser observador de cual de ellas puedes comenzar a realizar.

Los sueños pueden ser visionarios y manifestar mensajes en formas de simbolismos claros para determinar como moverte y tomar acción sobre lo mas imperioso en tu vida

Considerá tomar tiempos de descanso en este mes, introspección que te aquiete para recomenzar con nuevas propuestas, nuevos encuentros con personas que traerán enseñanzas para tu vida.

Aquietarse es un modo de poder ver hacía ó dirigirse completamente seguro de sí mismo.