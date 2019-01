Productos milagro: ¿qué son y cómo detectarlos?

✔️Prometen determinada cantidad de kilos menos en X tiempo (ej. ¡Baje 10 kilos en 1 mes con este producto!).

✔️Con ellos “vas a lograr la figura que siempre soñaste”

✔️No promueven educación alimentaria.

✔️Suelen mostrar figuras “perfectas” y mujeres felices con sus productos.

✔️Lo promocionan desesperadamente por la televisión y les pagan a famosos para publicitarlos.

✔️Prometen eliminar la celulitis y esos “kilos rebeldes”.

✔️Muchos se venden por internet y redes sociales, también en dietéticas y locales de suplementos.

✔️Siempre “son naturales”. Sepan que por mas que sea natural, no quiere decir que no genere daño. El veneno de la serpiente tambien es natural, y sin embargo mata o genera problemas graves de salud.

✔️Algunos prometen hacerte bajar de peso "sin cuidarse ni hacer ejercicio".

✔️En general suelen ser muy caros, por lo que es mucho mejor comer sano y hacer ejercicio que pagar un producto de este tipo.

Estas son falsas promesas, es publicidad engañosa y se debe tener mucho cuidado porque el uso de estas cosas puede costar muy caro. Muchos dejan efectos adversos como hipotiroidismo, problemas renales, problemas cardíacos, a veces hasta la muerte, efecto rebote (que es lo menos grave que puede suceder dentro de todo).

Ahora bien, el que lo está vendiendo no sabe a quien se lo vende, no sabe si la persona tiene algún problema de salud, y muchisimos no estan capacitados, no son medicos ni nutricionistas, y aunque un profesional de este tipo de productos, hay que tener cuidado porque muchas veces se prioriza el dinero y no la salud del paciente.

Debemos ser muy cuidadosos a la hora de querer mejorar nuestra salud, nuestro peso, nuestros hábitos, por eso es fundamental que las personas sepan detectar este tipo de cosas para no caer en patologias severas.

Muchas veces gana la ansiedad de bajar de peso rápido, pero se debe saber que nada es magico y que en la salud la magia no existe. Todo lleva su tiempo. Cuanto más rapido, peor es, porque a la larga o a la corta se vuelve a como estabamos al principio, o peor.

Siempre que vean algún producto que se asemeje a lo que mencione, no piensen en todo esto, que la ansiedad no les gane.

Lo que se logra con esto es perder salud, tiempo y dinero. Bajar de peso, saber comer y estar sanos es cuestión de tiempo, no hay milagros. Nada que venga en un paquete, caja, polvito o blister va a reemplazar un profesional, y tampoco son ayuda a un tratamiento, diferente a alguna medicación que tenga que darse por algún problema de salud.

Si todo esto fuese real no habría más obesidad y sobrepeso en el mundo, y hay que saber que este tipo de cosas terminan generando eso, por su efecto rebote, por los problemas metabolicos que dejan y porque no brindan lo que se necesita: educacion alimentaria, ejercicio, y consulta con profesionales de la salud.

Nutrición A.G.

Maria Agustina Murcho

Licenciada en Nutricion en la provincia de Buenos Aires (M.N 7888/M.P 3196)

Capacitada con la Dra. Monica Katz, con el abordaje "No Dieta".

Especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).