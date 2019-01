"Para disfrutar del sexo no hay fecha límite"

El libro "Ganas de Vos" llegó a las principales librerías del país de la mano de la sex coach Mariela Tesler. En el libro hay historias reales, testimonios en primera persona, explicaciones, consejos y los mejores tips para vivir una sexualidad más plena, divertida e intensa. La autora también se refiere al poliamor, los toy-boy, cibersexo, el orgasmo femenino, pansexualidad, discronaxia sexual, las pheromonas, sexo tántrico, embarazo hoy, sexualidad durante la maternidad y en la tercera edad, entre muchos otros temas.

Si hay un momento ideal para dedicarse al sexo y a la pareja, es el verano, por eso charlamos un poco acerca de este tema con la autora.

-¿Cómo fue que terminaste siendo sex coach?

- Me crié en una familia en la cual la sexualidad se vivió con mucha libertad. Mi mamá es psicóloga en niños, parejas y me pareció muy interesante abordar esta temática. Vi el auge de los tupper sex en Europa y Estados Unidos y me interioricé en el tema. Estudié sexualidad clínica, posgrado en sexualidad y pareja, sexcoaching y escuché mucho a la gente.

- ¿Qué le falta a la sexualidad en nuestra sociedad?

-Le falta un montón, aunque dejó de ser tabú. Tenemos mala información porque nos educaron con mitos, viendo películas porno. Nos educaron con mensajes erróneos y eso hace que tengamos ideas equivocadas acerca del sexo de calidad.

Una de las cosas que nos falta es aprender a disfrutar. No hay educación del disfrute.

Siempre fue todo desde el "no", desde lo que no está bien, desde lo que debería ser. Las mujeres, más que nada hemos sido criadas para servir al marido y para lo que debería estar bien.

Tenemos que dejar de lado ese concepto de que somos la media naranja de alguien. Porque somos seres completos que nos vamos complementando con otro y nos potenciamos, pero si no está ese otro también somos seres completos. Por suerte hoy ya hay mucha gente con ganas de tener ganas (valga la redundancia) y eso es maravilloso.

Debemos aprender, conocer y dejar de fingir en todo sentido.

-¿A raíz de qué se te ocurre escribir este libro "Ganas de vos"?

-Yo venía escribiendo para medios hace muchos años yla gente también me preguntaba dónde podía ver mis notas. Yo entendí que a la gente le hacía muy bien y eso va más allá de lo comercial, se trata de un servicio social. Me gusta poder ayudar a crear parejas más felices.

Decidí juntar diferente historias de situaciones reales. Esta es el primer tomo, hay todavía un tomo dos.

-¿Qué historias te inspiran?

- Historias que muestran y que te hacen ver, que te hacen reflexionar. Me gusta que te haga pensar un poco en tu propia historia y en lo que te está pasando a vos: ¿soy feliz? ¿la estoy pasando bien? ¿estoy haciendo las cosas por mí o por el otro? ¿por el que dirán o por la sociedad? A partir de la toma de conciencia podemos hacer algo.

El mensaje siempre se encuentra adentro tuyo, aunque busquemos la pastillita azul.

No alcanza con tomar conciencia y quejarnos, se trata de tomar conciencia y hacer algo para cambiar. Somos seres cambiantes y podemos modificarnos, podemos actuar diferente, simplemente hay que querer hacerlo.

El disfrute no tiene fecha límite, no hay nadie que lo detenga, simplemente nuestra cabeza.

Las mujeres pueden hacer muchas cosas, mucho por ellas quizás no se da cuenta por los mandatos sociales, porque no se lo replanteó... Como dice mi libro: tu vida es tu creación y tus permisos. Es darte permiso para disfrutar, para ser feliz, todos nos merecemos ser feliz. Podemos salir de ese estado de freezer, de ese estado de que "ya no tengo nada más por hacer, ni para descubrir".

-¿Cómo se logra la reconciliación o el acercamiento de una pareja?

-Tiene que ver con que esa pareja se empiece a comunicar con amor, porque no es solamente lo que se dice sino cómo se dice. No vamos a lograr encontrar una persona que sea cien po ciento parecido a nosotros, eso es utópico y hasta infantil. Al principio nos espejamos en el otro y después nos damos cuenta que somos seres humanos y cada uno tiene sus cosas. Lo ideal es encontrar una sintonía, entendernos, escucharnos y sin reclamos hablarnos con amor y desde el amor construir.

-¿Qué es el poliamor?

-Tiene que ver con fetiches o acuerdos que tienen las propias parejas. Es la forma de amarse, en algunas parejas funciona y en otras no. Depende mucho del vínculo y del acuerdo que se haga entre los dos.

-¿Las redes sociales han influenciado en la sexualidad?

-Sí. Influye tanto de forma positiva como negativa. La parte negativa es que lógicamente todo está al alcance de las mano, se pierde el "control" entre la pareja. Desde el punto de vista positivo es que la pareja tiene la posibilidad de intercambio a la distancia. Eso nos sigue alimentando, la pasión y el deseo entre los dos. Lo podemos usar favorablemente o desfavorablemente, depende mucho de cada uno.

-¿Qué tan importante es jugar?

-Es muy importante, lo necesitamos todos. Vamos creciendo y vamos perdiendo la magia de lo lúdico, la creatividad. Porque las parejas se quejan de las rutinas, la falta de deseo. Cuando indagamos un poquito nos damos cuenta de que la pareja tiene sexo el domingo, en la cama, con la misma posición. Se quejan, pero no hacen nada para cambiarlo. Se cansan de hacer siempre lo mismo, se puede introducir cosas para divertirse.

Nos quedamos con el: "Ya está, son muchos años de casado. Nos vamos a aburrir". Cuando se puede jugar y eso nos ayuda un montón.

El juego nos genera sensaciones lindas, sorpresas... que está buenísimo incorporar.