Osadía en tu pelo: lo que se viene para esta temporada

Basta con mirar las cuentas de Instagram de los salones de belleza y las fotografías de Pinterest para saber que jugar con looks más osados ha sido tendencia en el 2018. Es por eso que visitamos MUCHO, el nuevo salón oficial de MDZ Femme, para conocer más acerca de estos colores divertidos y diferentes.

Según contó Luca Salvo y Seba Cam, los estilistas de MUCHO, las mendocinas se están animando al cambio llenando sus cabellos de colores.

Hoy te presentan las tendencias más osadas para que te inspires y te animes a cambiar.

Gray Ice

¿Te animás a Grey Ice?

Se trata de un color fuerte que marca la diferencia, hay quienes dicen que envejece, “pero en MUCHO le damos electricidad, le damos vibración”, contó Luca.

Este tono que predominó sobre las cabelleras masculinas también se lució muy bien sobre ellas quienes fueron más allá y lo combinaron junto al negro dándonos ese dato Femme look.

Blue-Lavender Hair

Blue lavander hair

Las tinturas de cabello en colores imposibles siguen siendo tendencia. Si bien son pocos aquellos varones que se animan, las chicas lo dieron todo. En temporadas anteriores vimos el rainbow hair o el mermaid hair, este año llegará con fuerza el Wine Hair y el Lavender Hair.

La vie en gold rose fantasy

Gold rose fantasy

A diferencia de los tonos fantasía de rosa, el rose gold es más claro, casi bebé, se presenta a manera de luces en el cabello rubio. Luce delicado y se consigue un look sutil para las rubias que quieren iluminar sus mechas de una manera femenina.

Los cobres

Cobre furioso

Día a día causan bocas abiertas a dónde vayas, si bien es un cambio jugado y que requiere de mucha actitud da una imagen definida y cálida.

Para saber qué técnica de cabello te favorece...

“Para todas... la técnica balayage”, afirmó Luca. Los grandes artistas de la coloración permanente lo tienen claro: el color propio pero revisado, aportando luminosidad en puntos clave que enmarquen miradas y aporten naturalidad a la cabellera.

¿Qué es el balayage?

Es una técnica basada en aplicar la tintura en mechas finas pero con pincel y olvidándonos de la aplicación tradicional con el papel de aluminio para reforzar el color, no sigue un patrón ordenado si no que se deben adecuar a tu melena y cara y, sobre todo, debe hacerse en mechones muy finos para que quede natural. La ventaja de esta técnica es que, al respetar la raíz natural de tu pelo, no necesita retoques de manera tan constante como otros estilos de aplicación de tinturas de pelo.

“En MUCHO hay una clara dedicación en lo que hacemos, no encantan los nuevos desafíos que nos traen nuestros clientes y a la vez tenemos una basta experiencia e ideas muy innovadoras para ofrecerles a quienes pasan por nuestras manos. Somos expertos en color y creadores de tendencias. No esperes a verlo en otra, se vos quién lo impone”, concluyó el líder de la peluquería que es furor entre las mendocinas.